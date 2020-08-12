Российское руководство вынуждено поддерживать режим Лукашенко, поскольку в белорусском обществе так и не сформировались (в том числе из-за противодействия власти) сколько-нибудь влиятельные политические силы, ориентированные на Россию, считает Дмитрий Галкин, политический обозреватель киевского еженедельника "2000"

В воскресенье в Белоруссии прошли выборы президента. ЦИК уже фактически объявил победителем Лукашенко с результатом более 80%. Однако оппозиция не согласна с результатами: по вечерам и ночам люди массово выходят на улицу. Силовики жестко зачищают протесты: бросают светошумовые гранаты, стреляют резиновыми пулями. В ответ в них уже летят «коктейли Молотова».

- Дмитрий, как вы в целом оцениваете прошедшие выборы? Что можете выделить?

— Главным итогом выборов стала демонстрация высокого уровня протестных настроений в белорусском обществе. Это значит, что белорусская власть в ближайшее время столкнется не только с экономическими, но и внутриполитическими проблемами, с которыми она не сможет справиться без внешней поддержки.

Очевидно, что такую поддержку сможет (и захочет) предоставить только Россия. Поэтому главный вопрос теперь заключается в том, что потребует Москва от Минска в обмен на помощь в борьбе с политической дестабилизацией.

- С 11 августа оппозиция объявила забастовку по всей стране. Уличные протесты, судя по всему, продолжатся. Каким вы видите будущее протеста? Может ли быть некий политический компромисс?

— Думаю, что, после того как Тихановская покинула страну, уровень протеста будет постепенно снижаться. Кроме того, перспективы быстрого свержения Лукашенко не существует, а ЕС не заинтересован в длительной дестабилизации Беларуси, поскольку это создает угрозу внезапного и непредсказуемого всплеска напряженности в отношениях с Россией.

- Светлана Тихановская обжаловала результаты выборов, а после уехала в Литву. В то же время политики США и Европы призывают Лукашенко прекратить аресты и «готовиться передать власть». Выборы при этом они, разумеется, называют недемократичными и несвободными. На ваш взгляд, как теперь будет действовать условный Запад? Может ли быть «венесуэльский» или другой существовавший ранее сценарий?

— Ситуация в Венесуэле определяется не столько западным вмешательством, сколько тяжелым экономическим кризисом, неспособностью руководства страны обеспечить нормальное управление и глубокими социальными противоречиями. Очевидно, что экономический кризис в Беларуси имеет значительно более мягкий характер, белорусское руководство выглядит более компетентным, а доля людей, лишенных какого-либо источника дохода, кроме прямой государственной поддержки, в белорусском обществе существенно меньше.

Поэтому, как мне кажется, "венесуэльский" сценарий в Беларуси невозможен. Скорее всего, в Беларуси восстановится относительная политическая стабильность, которая будет периодически прерываться массовыми протестными выступлениями. Сами по себе они не будет представлять опасности для власти, но, как показывает в том числе украинский опыт 2014 г., ими могут воспользоваться в своих интересах недовольные государственным руководством группировки элиты.

Правда, пока нет никаких оснований утверждать, что такие группировки существуют. Однако в том случае, если в обществе сохранятся массовые протестные настроения, такие группы обязательно появятся.

- Владимир Путин поздравил Лукашенко с переизбранием. Как вы считаете, какой должна быть или какой будет реакция российского руководства на происходящее в Белоруссии? Особенно после многочисленных антироссийских заявлений и действий Лукашенко.

— Российское руководство вынуждено поддерживать режим Лукашенко, поскольку в белорусском обществе так и не сформировались (в том числе из-за противодействия власти) сколько-нибудь влиятельные политические силы, ориентированные на Россию.

Кроме того, в нынешней ситуации Лукашенко может рассчитывать только на поддержку со стороны России, а потому в обозримом будущем будет значительно сдержаннее в своих заявлениях. Но это, правда, не означает, что Минск действительно решился на сближение в военно-политической сфере, которого добивается от него Москва.

- Какими теперь будут отношения России и Белоруссии?

Развитие российско-белорусских отношений зависит от двух факторов: характера российских требования в обмен на поддержку белорусской власти и реакции ЕС на усиления зависимости Беларуси от России.

Если Россия выставит относительно мягкие требования, а ЕС будет проводить политику, направленную на отказ от любого (в том числе экономического) сотрудничества с белорусской властью, Лукашенко будет сохранять лояльность.

Но Москва ошибается, если рассчитывает на то, что действующий президент даже в нынешней тяжелой ситуации согласится на какие-либо уступки, способные помешать ему единолично контролировать экономическое и политическое пространство страны.