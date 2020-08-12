По его словам, «люди на Западе в серьезных ведомствах закрытого характера», которые ведут ситуацию с протестами в Белоруссии, пытаются раскрутить свои слабые позиции в этой стране, играя на ошибках. Однако, по наблюдениям эксперта, пока что силовики Лукашенко практически не ошибались и, более того, заняли четко пропрезидентскую позицию.
«Протесты будут продолжаться, я думаю, забастовка будет объявлена и кто-то ее поддержит. Но <…> большинство населения не поддерживает эти протестные манифестации, значит, это нужно раскручивать по иной модели, чем это было в Украине, где сразу удалось занять центр Киева. Лукашенко это не дал сделать. В первом раунде он свои позиции отстоял по сути по максимуму», — отметил Рудяков.
Теперь он считает важным следить, насколько жесткой в отношении Лукашенко будет риторика руководителей стран Европейского союза.
В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов. Это спровоцировало массовые беспорядки. Во время разгона протестующих силовики использовали слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы. Сообщается о задержании около 3000 человек.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.