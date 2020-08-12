Пока что в работе с протестными акциями силовики президента Белоруссии Александра Лукашенко не допустили почти ни одной ошибки. Об этом директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков сказал в интервью изданию Украина.ру

Белоруссия. Хроника протестов, ночь с 11 на 12 августа

«Протесты будут продолжаться, я думаю, забастовка будет объявлена и кто-то ее поддержит. Но <…> большинство населения не поддерживает эти протестные манифестации, значит, это нужно раскручивать по иной модели, чем это было в Украине, где сразу удалось занять центр Киева. Лукашенко это не дал сделать. В первом раунде он свои позиции отстоял по сути по максимуму», — отметил Рудяков.

Теперь он считает важным следить, насколько жесткой в отношении Лукашенко будет риторика руководителей стран Европейского союза.

В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов. Это спровоцировало массовые беспорядки. Во время разгона протестующих силовики использовали слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы. Сообщается о задержании около 3000 человек.

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