Запад настроен отодвинуть президента Белоруссии Александра Лукашенко от власти, если не в этом, то в следующем году. Поэтому Лукашенко следует тщательно работать по линии России, считает политолог, директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков

Почти майдан на фоне манёвров Лукашенко. Эксперты о протестах в Белоруссии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк - Павел Николаевич, как вы в целом оцениваете прошедшие выборы в Белоруссии?

— Они прошли так, как и ожидалось: с некоторыми национальными особенностями избирательной кампании и самого процесса голосования, с повышенной степенью бдительности со стороны власти, которая ожидала протестные действия. Для Белоруссии не было характерно, что были кандидаты очень разные, поэтому белорусские президентские выборы в этом году стали объектом повышенного внимания и белорусской власти, и внешнего фактора, и нас с вами.

Но они прошли ожидаемо, на мой взгляд, прогнозируемо, в такой напряженной ситуации, но так они и должны были пройти. Голосование прошло в рамках приличия, и Запад говорит о фальсификациях, но в данном случае, я думаю, более корректно терминологически говорить о применении внутренних админресурсов.

- Что, по-вашему, будет предпринимать Запад? Может ли быть «венесуэльский» или другой существовавший ранее сценарий?

— Ну, «венесуэльский» вряд ли — для него нет чиновника, разве что [министр иностранных дел Белоруссии Владимир] Макей. Но он сейчас сидит, его не активируют, потому что это "консерва" на будущие проекты. А [кандидат в президенты Светлана] Тихановская, которую выставили главной оппонентшей, конечно, не тянет — у нее нет поддержки. Собственно, даже если предположить, что результаты голосования подрихтованы под победителя, все равно у нее нет той поддержки, которая могла бы позволить начать лепить из нее [и. о. президента Венесуэлы Хуана] Гуайдо в белорусском варианте.

Но в том, что Запад будет продолжать разыгрывать эту карту, нет никаких сомнений. И это может быть направлено не столько против Лукашенко, сколько против России и президента России Владимира Путина. И уже за последние двое суток есть целый ряд факторов, которые абсолютно уверяют в том, что Запад будет эту карту разыгрывать и Лукашенко, если он захочет получить легитимацию своей победы, придется еще плотно поработать и тщательно продумать уступки, на которые он пойдет для того, чтобы Запад его принял.

У них формальных оснований нет, чтобы утверждать, что выборы недемократичны, кроме того, для этого нет зацепки. Разница даже не подавляющая — она подавляюще подавляющая: у него 80%, а у нее даже 10% не набрано. Она для них слабым помощником была.

Павел Рудяков. Биографическая справка © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк - А не достаточно ли Лукашенко поддержки Москвы, Пекина, Анкары?

— Достаточно, если бы он шел в русле Путина, [председателя КНР] Си Цзиньпина и [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана. Но он же заигрывает с Западом, поэтому, с одной стороны, это достаточная легитимация, чтобы он не чувствовал себя изгоем, но если он хочет дружить с поляками, немцами и не ссориться с американцами, то понятно, что и здесь ему нужно, чтобы они перестали его душить. А от американского посольства, когда оно начнет работать, он еще нахлебается, потому что американское посольство по-другому не работает в наших странах.

- Как вы думаете, какие будут отношения с Россией после последних антироссийских заявлений и действий Лукашенко?

— Это вопрос, который, я думаю, еще будет обсуждаться. Россия, несмотря на предвыборные шалости Лукашенко, поздравила его. То есть Россия не отвернулась от него и в тот момент, когда ему это было крайне важно, подставила ему плечо. Я думаю, там на уровне каких-то специальных ведомств какие-то консультации и помощь тоже были оказаны.

То есть Россия ему очень в очередной раз руку протянула с открытой ладонью, но Лукашенко уже столько раз в эту руку плевал, что может плюнуть еще раз. Но это не будет завтра. Потому что даже эти протестные манифестации в Минске и других городах Белоруссии, несмотря на то, что по численности они достаточно скромны, еще не закончились. И провокации сейчас начнутся.

Пока что, как я понимаю, люди на Западе в серьезных ведомствах закрытого характера, кто контролирует и ведет эту ситуацию, пока что выбрали медленный вариант. То есть понятно, что в Белоруссии у них слабые позиции, но эти слабые позиции они умеют раскручивать, играя на ошибках.

- Были уже допущены ошибки?

— Пока что силовики Лукашенко практически не ошибались. Кроме того, крайне важно, что его силовики заняли четко пропрезидентскую позицию — не стали брататься [с протестующими]. Но протесты будут продолжаться, я думаю, забастовка будет объявлена и кто-то ее поддержит. Но у антилукашенковских сил в том, что большинство населения не поддерживает эти протестные манифестации, значит, это нужно раскручивать по иной модели, чем это было в Украине, где сразу удалось занять центр Киева.

Венесуэльский вариант для Белоруссии? К чему приведёт отъезд из страны Тихановской © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

- То есть давление Запада будет нарастать? Что делать Лукашенко?

— Ему принципиально важно теперь удержать по крайней мере в том формате, в котором он сейчас удерживает, ситуацию внутри страны с помощью своих силовых структур и ведомств. Не позволять разгораться этому движению, что на самом деле Тихановская выиграла и это у нее 80%. Ну и максимально работать по линии России и Европейского союза, чтобы поддержка России была ощутима и создавала баланс для этого давления со стороны Запада.

- Какое, на ваш взгляд, ждет будущее протестов? Будет какой-то политический компромисс, или Лукашенко их просто погасит?

— Все зависит от того, как ситуация будет развиваться в ближайшие дни до выходных. Если будут какие-то ошибки, срывы и нагнетание ситуации, тогда может быть компромисс, чтобы отправить в отставку каких-то силовиков, которые проявили верность ему, хотя наверняка американцы пытались их купить, как они делали это и в Сербии, и в Ираке. И если будут какие-то эксцессы, то Запад потребует отставки тех, кто не пошел на контакт с Западом и остался верен Лукашенко.

Теоретически возможно, что кого-то из либеральных белорусских деятелей, может, и Тихановскую, хотя она серенькая совсем, никудышная, попытаются включить в органы власти, чтобы ослабить изнутри позицию его. А я думаю, что это возможно.

Но мне кажется, что более вероятен (а там же очень грамотные люди сидят) расчет на то, чтобы раскачать Лукашенко, используя его личные персональные и системные слабости, чтобы в следующем году начинать серьезное наступление на него с целью устранения от власти.