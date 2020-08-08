«Только что задержали начальника штаба Светланы Тихановской — Мороз Марию. По информации, ее везут в Центральное РОВД», — сказали в штабе.
Стоит отметить, что Мороз задерживают не впервые. В четверг, 6 августа, ее задержали при выходе из посольства Литвы. Позднее ее отпустили после разъяснительной беседы.
В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии должны состояться выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий президент Александр Лукашенко.
К участию в выборах не были допущены два кандидата: экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован.
Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж Тихановской, которую СМИ называют основным соперником Лукашенко.