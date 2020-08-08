Задержана начальница штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Мороз. Об этом сообщила пресс-служба штаба политика, передает Sputnik Беларусь 8 августа

Белоруссия. Хроника выборов президента, 6 августа Светланы Тихановской — Мороз Марию. По информации, ее везут в Центральное РОВД», — сказали в штабе.

Стоит отметить, что Мороз задерживают не впервые. В четверг, 6 августа, ее задержали при выходе из посольства Литвы. Позднее ее отпустили после разъяснительной беседы.

В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии должны состояться выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий президент Александр Лукашенко.

К участию в выборах не были допущены два кандидата: экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован.

Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж Тихановской, которую СМИ называют основным соперником Лукашенко.