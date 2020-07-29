Инвестиционная привлекательность Соединенных Штатов на фоне массовых протестов падает, рассказал в интервью изданию Украина.ру заведующий кафедрой «Прикладная социология» Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец

«Люди с деньгами смотрят на Америку и видят, что полиция не может справиться с обычными грабителями, которые приезжают на грузовиках в центр Вашингтона и грабят дорогие магазины. Любой нормальный инвестор подумает, вкладывать ли ему деньги в строительство инфраструктуры в США. То есть экономический и репутационный ущерб для США огромен, но людей, которые стоят за этими протестами, это не смущает, потому что они ведут борьбу за власть, это их шанс свергнуть Трампа», — объяснил собеседник издания.

Алексей Зубец: Без экспансионизма США мир был бы более спокойным и комфортным местом для жизни © Youtube / Алексей Зубец Джорджа Флойда от рук полицейских в Миннеаполисе 26 мая. Беспорядки сопровождаются стычками с полицией, сносом памятников и актами вандализма.

Полностью интервью можно прочитать здесь.