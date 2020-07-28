США будут больше ориентироваться на решение собственных проблем, чем на вмешательство в международные дела, и это полезно для всего мира, считает заведующий кафедрой «Прикладная социология» Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец

- Алексей Николаевич, на ваш взгляд, в чем истинная причина массовых протестов, охвативших США? Социальная нестабильность или финансово-экономический кризис?

— Основа нынешних событий в Америке стратегическая и долгосрочная. Причина заключается в том, что Америка меняется. То есть США возникли как великая держава, серьезным образом изменившая весь мир вокруг себя, как государство первопроходцев, пионеров, проповедников, которые были настроены на пуританскую мораль самореализации через труд и набор традиционных пуританских ценностей.

На смену этому приходит другая Америка, менее консервативная, молодая, Америка, которая хочет всеобщего доступа к медицине, образованию по европейскому или канадскому сценарию.

Европейский стандарт устройства социального государства становится все более и более популярным в Америке. То есть это долгий процесс трансформации США, отказ от традиционных пуританских ценностей.

С другой стороны, это тяжелый финансово-экономический кризис. Потому что раньше Америке удавалось справляться с социально-экономическими проблемами, потому что страна была богатая и могла давать гражданам возможности для улучшения качества жизни.

То есть существовал социальный договор: государство дает возможность богатеть, а в обмен те, кто недоволен системой, держат свои протесты при себе, страна развивается при относительно низкой конфликтности внутренних социальных отношений.

Но сегодня Америка становится менее финансово состоятельной, глубокий финансовый кризис, стагнация доходов населения, это приводит к тому, что американцы все больше и больше недовольны тем, что не могут достичь стандарта качества жизни, который соответствует американской мечте.

То есть американская мечта становится достижимой для гораздо меньшего числа людей, чем это было раньше. Отсюда возникает протест, который в данном случае принял такую колоритную окраску.

Исследовательский центр Гэллапа опубликовал исследование, согласно которому две трети населения США, в том числе и белые, поддерживают протестное движение вокруг расовой справедливости, то есть протест против системы.

Эти беспорядки нельзя считать чисто расовыми, это в гораздо большей степени протест против того, что сегодняшняя Америка зашла в тупик. То есть традиционная Америка, построенная на ценностях, актуальных в XIX веке, не обеспечивает качество жизни для всех.

Речь идет о том, что Америка должна измениться. Количество денег, которое расходуется на социальное благополучие граждан, это медицина, образование, дешевое жилье, должно увеличиться. Это значит, что американцам придется поднимать налоги.

То есть вся история, когда сначала Рейган, а потом и Трамп снижали налоги для богатых, должна уйти в прошлое. А это слом традиционной политической и экономической системы США.

То есть в рамках нынешних протестных тенденций США должны дрейфовать в сторону Европы, а в Европе налоги для богатых могут достигать 70-80%, что неприемлемо для Америки с ее культом предпринимательства. Богатство — это некая священная корова.

Сегодня для консервативных слоев американского общества, аффилированых с Республиканской партией, наступают тяжелые времена, потому что возникает вопрос — откуда финансировать эту социальную справедливость? То есть придется уменьшать расходы, например, на американскую медицину и делать ее более дешевой, чем в той же Канаде и Европе.

КНР и США рвут отношения, бьют горшки и не собираются останавливаться © REUTERS, Aly Song/File Photo

То есть Америке придется сильно меняться, и это займет США на ближайшие лет 20. То есть ближайшие 20 лет в Америке будет внутренняя турбулентность, когда она будет перестраиваться от идеологии отцов-пилигримов с их трудовой этикой на более современный европейский лад, так как людей, которые поддерживают европейские социальные стандарты, становится все больше.

Это молодежь, это те, кто считает себя демократами, большое количество богатых людей, которые тоже хотят жить в европеизированном социальном государстве. Это и национальные меньшинства, не только черные, но и испанцы, азиаты. То есть возникает широкая внутренняя коалиция движений, которые против традиционной Америки.

Переход от старой Америки к новой крайне болезненный и небыстрый процесс. США будут больше ориентироваться на решение собственных проблем, чем на вмешательство в международные дела. И для всех стран полезно, когда Америка прекратит всемирный экспансионизм и займется собственными делами.

- Но если Америка перестанет активно участвовать в международных делах, отказавшись от роли мирового полицейского, не приведет ли это к появлению многочисленных конфликтов в разных уголках планеты?

— Миру придется искать какие-то дополнительные инструменты самоорганизации. Безусловно, роль России будет расти, потому что методы, которые продвигаются российским руководством для решения региональных проблем, более подходят для современной действительности, чем лобовой экспансионизм США.

Вспомним еще одно недавнее исследование института Гэллапа, согласно которому весь мир оценивает качество влияния США на все остальные страны как негативное. Только около 33% людей во всем мире поддерживают американское лидерство. Единственный континент, на котором поддержка американских действий позитивная, — это Африка.

Казна пуста, пандемия на пике, но все равно Америка победит. Мировые СМИ задают вопросы и сами на них отвечают © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Если американцы ослабят свое присутствие в окружающем мире, то это скорее позитивный фактор, чем негативный. Тем более что большая часть конфликтов в значительной степени спровоцирована США. Это Венесуэла, Сирия и конфликты на Ближнем Востоке.

Если бы они не объявляли холодные и горячие войны разным странам по всему миру, то мир был бы гораздо более спокойным и комфортным местом для жизни.

- Чем же тогда являются новые санкции против российского «Северного потока-2» и усиливающаяся конфронтация с Китаем? Это инерция политического класса Америки или попытка переключить внимание общественности с внутренних проблем?

— Это последствия того экономического кризиса. У американцев денег становится все меньше и меньше для финансирования собственного благополучия. Уничтожение Китая как великой экономической державы будет способствовать росту благополучия самих американцев, то есть это неоколониализм.

Речь идет о том, чтобы превратить Китай из самостоятельного центра силы в экономический придаток США и использовать его ресурсы. Точно так же Китай использовали колониальные державы на протяжении XIX и начала XX веков, когда большая часть страны была оккупирована Японией.

Конфликты, которые мы сегодня наблюдаем, это следствие слабости США, а не силы. Такая же история с давлением на Россию. Россия является одним из основных краеугольных камней нового порядка, который предполагает способность стран договариваться и искать компромиссы.

То есть благодаря наличию современных систем вооружения Россия может стать поставщиком безопасности для всего остального мира, гарантом благополучия и процветания. И с этим связана атака на Россию как на центр кристаллизации нового мира, в котором американцы доминировать не будут, и эксплуатировать остальной мир они тоже не будут.

С одной стороны, вы правы в том, что ослабление США будет сопровождаться поиском дополнительных ресурсов, чтобы усилиться. А усилиться они попытаются за счет колониальных авантюр во всем мире, история с Китаем — это чисто колониальная авантюра.

Но это не отменяет того, что если американцы будут меньше присутствовать на международной арене, всем будет лучше. В этом случае фокус внимания американских элит будет в большей степени на внутренних проблемах, чем на внешних.

Госсекретарь Помпео и война на два фронта © AP, Ashley Landis, Pool

Холодная война в треугольнике США-Европа-Китай уже началась. В Америке по инерции много говорят о вмешательстве России во внутренние дела, но это остаток повестки прошлого десятилетия. На первый план в Америке будет выступать конфронтации с Европой и с Китаем, которая может подорвать международную стабильность.

Но в любом случае ослабление США будет способствовать тому, что эти конфликты будут менее опасны для всего остального мира, чем если бы США оставались стабильными, внутренне едиными.

- Можно ли провести параллели между нынешними бунтами в США и так называемой революцией достоинства на Украине в 2014 году? Ведь в обоих случаях есть внешнее сходство: и там, и там полицейских ставят на колени, сносят памятники и т.д.

— Да, безусловно, здесь много общего. Есть политические силы, заинтересованные в нестабильности. Нынешние конфликты в США используются элитами, чтобы избавиться от Трампа, как в свое время в Киеве люди, которые были недовольны политикой Януковича, организовали майдан с убийствами и грабежами.

Алексей Зубец: Неофициально Путин для украинцев - самый популярный и эффективный политик © Youtube / Алексей Зубец

То есть много общего, за исключением того, что украинский протест был локален, а американский охватил страну.

Это очень дорогая история для самих США, потому что инвестиционная привлекательность в условиях протестов падает. Люди с деньгами смотрят на Америку и видят, что полиция не может справиться с обычными грабителями, которые приезжают на грузовиках в центр Вашингтона и грабят дорогие магазины.

Любой нормальный инвестор подумает, вкладывать ли ему деньги в строительство инфраструктуры в США. То есть экономический и репутационный ущерб для США огромен, но людей, которые стоят за этими протестами, это не смущает, потому что они ведут борьбу за власть, это их шанс свергнуть Трампа.