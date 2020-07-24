Экс-депутат Верховной Рады Олег Царев уточнил слова своего бывшего коллеги Давида Жвании о том, благодаря чему Петр Порошенко стал президентом Украины. Он рассказал об этом в интервью изданию Украина.ру 23 июля

Порошенко за время президентства коррупционным путем получил около $4 млрд – Жвания © REUTERS, Gleb Garanich Павлом Климкиным 5 миллионов евро высокопоставленному немецкому политику.

«Могу только сказать, что деньги заносились в офис [канцлера ФРГ Ангелы] Меркель. Климкин тогда был послом Украины в Германии. Именно благодаря проведению этой "финансовой операции" он потом стал министром иностранных дел Украины», — рассказал Царев.

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