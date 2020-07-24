Ранее Жвания, который в 2014 году входил в ближайшее окружение Порошенко, рассказал, что для того, чтобы стать президентом, экс-гарант занес вместе с бывшим главой МИД Павлом Климкиным 5 миллионов евро высокопоставленному немецкому политику.
«Могу только сказать, что деньги заносились в офис [канцлера ФРГ Ангелы] Меркель. Климкин тогда был послом Украины в Германии. Именно благодаря проведению этой "финансовой операции" он потом стал министром иностранных дел Украины», — рассказал Царев.
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