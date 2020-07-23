Известный украинский политик прокомментировал изданию Украина.ру скандальное заявление Давида Жвания о том, кто помог Порошенко стать президентом, занеся вместе с Климкиным 5 миллионов евро высокопоставленному немецкому политику

- Олег Анатольевич, я могу понять, зачем Андрей Деркач выступал против Порошенко — он играет на стороне Трампа против его соперника на президентских выборах — Байдена, которого хотят уличить в коррупционных связях с тогдашней украинской властью. А вот зачем Жвании нужно обличать Порошенко, и почему именно сейчас, я не понимаю. Что и кто за этим стоит?

— За этим никто не стоит, кроме Давида Жвании. Я его набрал сегодня по телефону. Он сейчас находится не в Украине. По его словам, мириться с той ситуацией, которая сейчас сложилась на Украине невозможно. Курс Порошенко несмотря на то, что пришел Зеленский, не сильно меняется, поэтому нужно вскрывать эти вещи, и он готов делать все, чтобы Украина свернула с этого негативного пути, по которому она сейчас идет. Иначе будет катастрофа.

- Катастрофа?

— Он считает, что Украина идет к катастрофе: состояние экономики, раскол в обществе. С этим нужно что-то делать.

- Кто стоит за его выступлением?

— Я знаю, что за этим никто не стоит.

- Что за высокопоставленный немецкий чиновник, которому Жвания и Климкин передали 5 миллионов евро для обеспечения поддержки Порошенко на президентских выборах 2014 года? Вам известно его имя?

— Могу только сказать, что деньги заносились в офис Меркель. Климкин тогда был послом Украины в Германии. Именно благодаря проведению этой "финансовой операции" он потом стал министром иностранных дел Украины.

- А что случилось со Жванией, откуда такое раскаяние?

— Я думаю таким заявлением он хочет реабилитироваться за то, что поддерживал Майдан. К тому же укажу, что Порошенко отодвинул его и Мартыненко от дел, связанных с атомной сферой. Порошенко предпочел деньги дружбе с ними.

- И еще об одном резонансном событии последних дней. Многие в Украине говорят, что за событиями в Луцке прослеживается интерес Авакова, об отставке которого говорят, как минимум полгода. Мол, таким образом он хотел поднять себе рейтинг в случае проведения успешной контртеррористической операции.

— Это больше похоже на игру Офиса президента для того, чтобы поднять рейтинг Зеленскому. И это, действительно, сработало ему в плюс. Мы видим, что Аваков на этом инциденте сильно не пиарился.

- А в чем плюс Зеленского заключался?

— По всем вопросам народ поддерживает Зеленского. Они считают, что он правильно сделал, что общался с террористом, что пошел на его условия, и все люди остались живы. Большая часть населения считает, что он поступил правильно. И многие считают, что это была отменно разыгранная театральная постановка.

- Но ведь это может привести к новым захватам заложников, чтобы "пообщаться" потом с Зеленским.

— Такие риски есть. Именно из-за этого ни одно государство старается не вести переговоры с террористами, потому что сразу же идет цепная реакция. Ситуация у Зеленского настолько сложная, и он оперирует настолько короткими сроками — ему нужно провести местные выборы и каким-то образом удержать свой падающий рейтинг.

Потому что проигрыш на местных выборах, это скорее всего будет началом конца Зеленского.