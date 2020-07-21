Он отметил, что считывание черных ящиков во Франции прошло успешно. По словам Кулебы, бортовые самописцы были расшифрованы в присутствии двух украинских экспертов.
«Но я хочу подчеркнуть, что, несмотря на все объяснения Ирана, мы слишком долго ждали расшифровки черных ящиков… Тот, кто хочет, тот берет и делает. Это касается наших иранских партнеров… Иран должен объяснить, что произошло», — сказал Кулеба.
Министр добавил, что Украина была готова принять экстренные меры. В МИД призывают к сотрудничеству и проведению расследования обстоятельств атаки на украинский самолет.