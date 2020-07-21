Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил Иран в затягивании расшифровки черных ящиков после атаки на украинский самолет и потребовал от Тегерана прозрачного расследования. Об этом 21 июля он сказал во время брифинга, который транслировался в Facebook

Кулеба заявил, что рано говорить о человеческой ошибке в истории с атакой на самолет МАУ в Иране © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

«Но я хочу подчеркнуть, что, несмотря на все объяснения Ирана, мы слишком долго ждали расшифровки черных ящиков… Тот, кто хочет, тот берет и делает. Это касается наших иранских партнеров… Иран должен объяснить, что произошло», — сказал Кулеба.

Министр добавил, что Украина была готова принять экстренные меры. В МИД призывают к сотрудничеству и проведению расследования обстоятельств атаки на украинский самолет.