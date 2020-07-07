Так называемая «партия мэров» не является политической силой, так как это личный проект мэра Днепра Бориса Филатова по его переизбранию. Об этом главный редактор днепровской газеты «Горожанин» Виталий Теплов сказал в интервью изданию Украина.ру 6 июля

Не очень убедительная «Пропозиция». В Украине формируется «партия мэров» © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк Бориса Филатова из Днепра, Александра Сенкевича из Николаева, Алексея Каспрука из Черновцов и Сергея Сухомлина из Житомира, создали партию «Пропозиция» для совместного участия в местных выборах.

«"Пропозиция" — это абсолютнейшая фикция… Это не политическая сила. Она не может иметь никакого влияния. По закону о выборах, от нее невозможно самовыдвижение. На ней сразу стоит штамп, что это личная партия [лидера УКРОПа Геннадия] Корбана и Филатова только для того, чтобы кого-то завести в горсовет и переизбрать Бориса. То есть это не политический проект. Я ему долгой политической жизни не предсказываю», — сказал Теплов.

При этом он подчеркнул, что искренне не понимает, о чем думают мэры остальных городов, вступившие в «Пропозицию».

С полным текстом интервью вы можете ознакомиться на нашем сайте.