«Телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым состоялся 6 июля. Александр Лукашенко тепло поздравил Нурсултана Назарбаева с 80-летием, а также с успешным преодолением недавней болезни (Назарбаев переболел коронавирусом. — Ред.)», — говорится в сообщении.
Лукашенко и Назарбаев также обсудили развитие белорусско-казахстанского сотрудничества и взаимодействие в формате ЕАЭС.
«Президент Беларуси и первый президент Казахстана договорились встретиться в ближайшее удобное время. Александр Лукашенко пригласил Нурсултана Назарбаева, который также является почетным председателем Высшего Евразийского экономического совета, на саммит интеграционного объединения, который пройдет в октябре в Минске», — сообщили в пресс-службе.
Президент Белоруссии также адресовал приветствие действующему президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.