Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с 80-летием и пригласил его на саммит ЕАЭС в Минске. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщила пресс-служба белорусского лидера

«Телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым состоялся 6 июля. Александр Лукашенко тепло поздравил Нурсултана Назарбаева с 80-летием, а также с успешным преодолением недавней болезни (Назарбаев переболел коронавирусом. — Ред.)», — говорится в сообщении.

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«Президент Беларуси и первый президент Казахстана договорились встретиться в ближайшее удобное время. Александр Лукашенко пригласил Нурсултана Назарбаева, который также является почетным председателем Высшего Евразийского экономического совета, на саммит интеграционного объединения, который пройдет в октябре в Минске», — сообщили в пресс-службе.

Президент Белоруссии также адресовал приветствие действующему президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.