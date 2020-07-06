Известный украинский чемпион мира Василий Ломаченко в сентябре проведет объединительный бой против другого чемпиона дивизиона Теофимо Лопеса. Об этом 6 июля сообщил WBC, передает «112 украина»

«Этот поединок определит абсолютного чемпиона мира в легком весе. У Ломаченко 4 пояса в дивизионе — франчайзинговый титул WBC, пояса WBA Super, IBO и WBO. Теофимо Лопес чемпион по одной версии — IBF», — говорится в сообщении.

Полная дискредитация: Бортник о попадании Усика и Ломаченко в базу «Миротворца» © Руслан Бортник Василия Ломаченко на счету одиннадцать побед и лишь одно поражение в двенадцати поединках. Боем с Хорхе Линаресом он установил рекорд, став чемпионом в трех категориях всего за двенадцать боев.

Наряду с Александром Усиком Ломаченко является одним из ярчайших представителей украинской школы бокса.Тренирует спортсмена его отец — боксер и тренер Анатолий Ломаченко.