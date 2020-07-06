Национальный союз журналистов Украины обратился к представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезире с просьбой проанализировать доработанный законопроект «О СМИ» на предмет соблюдения обязательств по защите свободы слова, взятых Украиной в рамках ОБСЕ. Об этом 6 июля написал глава НСЖУ Сергей Томиленко в своем Facebook

В НСЖУ отмечают, что основательный юридический анализ первого варианта законопроекта «О СМИ», который был презентован Офисом представителя ОБСЕ в марте, способствует отстаиванию свободы слова на Украине. Однако доработанный законопроект содержит положения, которые критикуются многими украинскими журналистами и СМИ.

«Соблюдение авторитетных стандартов ОБСЕ в вопросах свободы слова поможет Украине избежать ошибок и сделать законодательство, которое позволит найти баланс и защитить свободу слова, а также гарантировать интересы граждан. Пока нынешний проект «О медиа» — это о санкциях и контроле, а не о защите медиа или журналистов», — заявил Томиленко.

По словам Томиленко, проект предлагает усиление роли Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, сделав его государственным регулятором онлайн-медиа и печатных СМИ.