Президент США Дональд Трамп во время засекреченных переговоров назвал «глупой» канцлера Германии Ангелу Меркель, а экс-премьера Великобритании Терезу Мэй – «дурой». Об этом накануне сообщил CNN со ссылкой на собственные источники

По данным телеканала, Трамп в разговорах с Меркель и Мэй унижал их, обличительные речи президента США были «почти садистскими».

«Некоторые вещи, которые он говорил Ангеле Меркель, просто невероятны: он называл ее "глупой" и обвинял в том, что она находится в кармане у русских… Наибольшую жесткость (в телефонных звонках) он проявляет к тем, на кого смотрит как на слабаков, и он наиболее слаб с теми, с кем он должен быть жестким», — сообщил один из источников CNN.

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«Унизительными и издевательскими", по утверждению источников канала, были и разговоры Трампа с Мэй, которую он "называл "дурой", а также бесхребетной в связи с ее подходом к Brexit, НАТО и иммиграционным вопросам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что под горячую руку Трампа попадали не только лидеры-женщины: президент США «регулярно издевался и унижал» президента Франции Эммануэля Макрона, нападкам также подвергались премьер-министр Канады Джастин Трюдо и австралийский премьер Скотт Моррисон.