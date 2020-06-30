По данным телеканала, Трамп в разговорах с Меркель и Мэй унижал их, обличительные речи президента США были «почти садистскими».
«Некоторые вещи, которые он говорил Ангеле Меркель, просто невероятны: он называл ее "глупой" и обвинял в том, что она находится в кармане у русских… Наибольшую жесткость (в телефонных звонках) он проявляет к тем, на кого смотрит как на слабаков, и он наиболее слаб с теми, с кем он должен быть жестким», — сообщил один из источников CNN.
Неназванный немецкий чиновник подтвердил, что звонки Трампа были «настолько необычайны», что власти приняли дополнительные меры, чтобы их засекретить. Поведение Трампа чиновник назвал «очень агрессивным», отметив, что именно по этой причине число людей, которые занимаются мониторингом звонков Меркель, резко сократилось.
«Унизительными и издевательскими", по утверждению источников канала, были и разговоры Трампа с Мэй, которую он "называл "дурой", а также бесхребетной в связи с ее подходом к Brexit, НАТО и иммиграционным вопросам», — говорится в сообщении.
Отмечается, что под горячую руку Трампа попадали не только лидеры-женщины: президент США «регулярно издевался и унижал» президента Франции Эммануэля Макрона, нападкам также подвергались премьер-министр Канады Джастин Трюдо и австралийский премьер Скотт Моррисон.