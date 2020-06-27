Так он прокомментировал слова депутата из фракции «Слуга народа» Галины Третьяковой о том, что некоторые украинские семьи рожают детей «низкого качества».
Рабинович отметил, что таким образом депутат показала настоящее отношение правящей партии к украинцам, а также подтвердила наличие некоего тайного соглашения с МВФ.
«Это открыто подписанное соглашение о снижении населения Украины, потому что им нужна страна максимум с 10 миллионами населения, они давно это говорят», — сказал политик.
Ранее МВФ одобрил кредит Украине сроком на полтора года. Размер программы поддержки Украины составляет $5 миллиардов. Первый транш на $2,1 миллиарда страна получит уже в июне.