Украинские власти заключили с Международным валютным фондом (МВФ) тайный меморандум, предполагающий сокращение населения страны. ОБ этом сообщил депутат Верховной Рады Вадим Рабинович , передает 27 июня «112 Украина»

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Рабинович отметил, что таким образом депутат показала настоящее отношение правящей партии к украинцам, а также подтвердила наличие некоего тайного соглашения с МВФ.

«Это открыто подписанное соглашение о снижении населения Украины, потому что им нужна страна максимум с 10 миллионами населения, они давно это говорят», — сказал политик.

Ранее МВФ одобрил кредит Украине сроком на полтора года. Размер программы поддержки Украины составляет $5 миллиардов. Первый транш на $2,1 миллиарда страна получит уже в июне.