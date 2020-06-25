Нынешнее мироустройство основывается на взаимозависимости, поэтому совершенно независимых стран нет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко

Фесенко: У Зеленского поняли, что «тема Порошенко» рискованная, и от нее отказались © glavred.info

«А в случае США и Украины принцип понятен. Любому украинскому руководителю, кто бы им ни был, не надо вмешиваться в американскую предвыборную борьбу. Наш интерес — сохранять двухпартийную поддержу США. Поэтому то, что предлагает Деркач и некоторые другие, не соответствует государственным интересам Украины», — рассказал политолог.

В понедельник, 22 июня, депутат Андрей Деркач обнародовал вторую часть записей разговоров Порошенко с Байденом, которые обсуждали необходимость повышения тарифов на Украине по требованию Международного валютного фонда (МВФ), национализацию «Приватбанка» и противодействие этому процессу олигарха Игоря Коломойского.

Также политики обсуждали сотрудничество украинских и американских спецслужб по делу в отношении экс-нардепа Александра Онищенко. Кроме того, Байден настаивал на том, чтобы Андрей Коболев остался главой «Нафтогаза» и просил Порошенко не заводить уголовные дела против экс-премьера Арсения Яценюка.

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