По его словам, Россия за последние пять-семь лет стала гораздо сильнее, чем раньше, зависеть от Китая. Санкции против России показали, что есть зависимость экономическая, в частности, пусть относительная, но есть зависимость от других стран мира где-то по технологиям, где-то по финансовым ресурсам. То есть полной независимости нет ни у кого.
«А в случае США и Украины принцип понятен. Любому украинскому руководителю, кто бы им ни был, не надо вмешиваться в американскую предвыборную борьбу. Наш интерес — сохранять двухпартийную поддержу США. Поэтому то, что предлагает Деркач и некоторые другие, не соответствует государственным интересам Украины», — рассказал политолог.
В понедельник, 22 июня, депутат Андрей Деркач обнародовал вторую часть записей разговоров Порошенко с Байденом, которые обсуждали необходимость повышения тарифов на Украине по требованию Международного валютного фонда (МВФ), национализацию «Приватбанка» и противодействие этому процессу олигарха Игоря Коломойского.
Также политики обсуждали сотрудничество украинских и американских спецслужб по делу в отношении экс-нардепа Александра Онищенко. Кроме того, Байден настаивал на том, чтобы Андрей Коболев остался главой «Нафтогаза» и просил Порошенко не заводить уголовные дела против экс-премьера Арсения Яценюка.
Полностью интервью можно прочитать здесь.