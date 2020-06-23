Глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко считает, что действия депутата Рады Андрея Деркача, связанные с публикацией записей разговоров бывшего вице-президента США Джо Байдена с экс-президентом Украины Петром Порошенко, противоречат государственным интересам Украины

Пузырь из плёнок. Записи Деркача уходят в небытие? © REUTERS, Tom Brenner - Владимир Вячеславович, на ваш взгляд, насколько правдива схема, нарисованная Деркачом?

— Это не более чем схема. Никаких новых фактов, никаких новых сенсаций, разоблачений из того, что Деркач вчера представил, не появилось. Схема — это его субъективная оценка того, кто, как и с кем связан. Например, по НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро. — Ред.) я напомню, что активная помощь НАБУ начиналась при администрации демократов, но позиция по антикоррупционным реформам в Украине — это институциональная позиция американского истеблишмента. Для этого есть двухпартийная поддержка, то есть это поддерживают и республиканцы, и демократы.

А Деркач — это абсолютно понятно — пытается отрабатывать условные «гранты» от господина Джулиани (адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани. — Ред.). Ну либо хочет заработать на этом, показать свою лояльность, готовность помочь команде Трампа. Он обвиняет, что они (украинские власти. — Ред.) якобы работают на команду демократов, а сам он из штанов вылезает, работает на Джулиани.

- Могут ли украинские власти использовать как-то эту ситуацию? Против того же Порошенко?

— События прошлой недели показали, что [президенту Украины Владимиру] Зеленскому лучше на некоторое время забыть о Порошенко. Чисто тактически. Потому что любая активность на направлении Порошенко не гарантирует быстрого правового результата, но зато гарантирует огромнейший интерес и информационные, политические возможности для хайпа, для ажиотажа вокруг Порошенко, что работает именно на Порошенко.

Поэтому, даже если, допустим, кто-то и хотел бы что-то сейчас сделать против Порошенко, как это ни парадоксально, это будет работать именно на Порошенко. Поэтому я вам как человек, осведомленный в украинской политике, могу точно сказать, что лучше сейчас Порошенко не трогать.

А потом, из того, что сказал Деркач, а что там такого? Надо же искать не в этих разговорах. Эти разговоры опасны, и я думаю, что Деркач еще должен столкнуться с проблемой, потому что на самом деле публикация разговоров украинского президента с вице-президентом США крайне опасна для двусторонних отношений.

- А откуда ждать этой проблемы?

— Так вот это следствие должно выяснить, от кого эта проблема. Откуда взял Деркач эти записи? То, что он рассказывает про журналистов, — это детский лепет, это смешно. Журналисты ему прислали, а они откуда взяли? Надо разбираться, надо проводить расследование, откуда, как произошла утечка, потому что в будущем подобных утечет допускать нельзя, иначе по телефону с украинским президентом никто не будет общаться.

- А что насчет главной цели этих мероприятий? Следует ли чего-то опасаться Байдену?

— Как в первой порции записей, так и сейчас я не вижу даже намека или каких-то поводов для рисков и угроз для Байдена. Тут скорее сама попытка информационно нагнетать ситуацию вокруг темы Байдена, Порошенко. Это попытка подтолкнуть Зеленского, правоохранительные органы к расследованию этой темы в Украине. А в самих записях ничего нет — много шума из ничего.

Владимир Фесенко. Биографическая справка © Facebook Владимира Фесенко - Но попытка подтолкнуть Зеленского, судя по всему, неудачная?

— У Зеленского быстро поняли, еще в мае, что влезать в эту тему слишком рискованно, слишком опасно. Соответствующие сигналы они получили из Вашингтона. Поэтому, как Деркач ни старается, я думаю, что эффекта от этого не будет.

- К слову о сигналах из Вашингтона. Как вы считаете, при каких условиях Украина может стать действительно независимой от влияния любых других государств страной?

— Мы живем в эпоху взаимозависимости — совсем независимых стран нет. Россия тоже не является совсем-совсем независимой, потому что она за последние пять-семь лет стала гораздо сильнее зависимой от Китая, например, чем раньше. Санкции против России показали, что есть зависимость экономическая, в частности, пусть относительная, но есть зависимость от других стран мира где-то по технологиям, где-то по финансовым ресурсам. То есть полной независимости нет ни у кого.

А в случае США и Украины принцип понятен. Любому украинскому руководителю, кто бы им ни был, не надо вмешиваться в американскую предвыборную борьбу. Наш интерес — сохранять двухпартийную поддержу США. Поэтому то, что предлагает Деркач и некоторые другие, не соответствует государственным интересам Украины.

- Как вы можете оценить действия Зеленского в рамках этой стратегии?

— В принципе он старается так делать. Когда начался первый скандал — еще в сентября прошлого года с распечаткой разговора Зеленского с Трампом — уже тогда Зеленский понял, что не надо влезать в это дело. И с тех пор эта линия соблюдалась.

Затем, по каким-то причинам (я думаю, здесь сыграли негативную роль люди из окружения президента, прежде всего, одна новая руководительница одного из правоохранительных органов (имеется в виду глава Госбюро расследований Ирина Венедиктова - ред.) решили, видимо, сыграть в тему Порошенко после «пленок Деркача». Это была ошибка.

У Зеленского сначала поддались на эту провокацию, но буквально через несколько дней поняли, что это слишком рискованно, и от этого отказались. Отказалась и Венедиктова, судя по некоторым ее заявлениям.