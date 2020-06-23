Президент США Дональд Трамп заявил, что в Вашингтоне никогда не будет «автономной зоны», как в Сиэтле, и все попытки установить ее столкнутся с «серьезной силой». Он написал об этом в своем Twitter-аккаунте 23 июня

Трамп пожаловался на захвативших Сиэтл «внутренних террористов» под управлением демократов © REUTERS, Lindsey Wasson Эндрю Джексону. Протестующие также написали на колоннах церкви святого Иоанна аббревиатуру BHAZ (Black House Autonomous Zone — «Автономная зона Черного дома») с отсылкой к захваченной протестующими «Автономной зоне Капитолийского холма» в Сиэтле.

«В Вашингтоне, округ Колумбия, никогда не будет "автономной зоны", пока я ваш президент. Если они попытаются, они столкнутся с серьезной силой!» — заявил Трамп.

There will never be an “Autonomous Zone” in Washington, D.C., as long as I’m your President. If they try they will be met with serious force! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 23, 2020

Ранее участники акций протеста в Сиэтле объявили в центральной части города «автономную зону». Полиции было приказано покинуть этот район, чтобы снизить напряженность. По некоторым данным, 22 июня на данной территории находилось от 200 до 250 палаток, установленных демонстрантами.

Трамп ранее раскритиковал губернатора штата Вашингтон Джея Инсли и мэра города Дженни Дюркан, которые, по его мнению, не борются с беспорядками. В ответ на это Дюркан посоветовала Трампу «вернуться в бункер».