У Партии Шария есть свой ядерный электорат, благодаря которому политсила может получить весомый результат на местных выборах. Об этом замдиректора Украинского института политики Кирилл Молчанов сказал в интервью изданию Украина.ру 19 июня

Политолог оценил шансы партии Шария на местных выборах © Facebook/Анатолий Шарий

По словам Молчанова, Партия Шария смогла противопоставить себя праворадикальным движениям и отобрать у них «монополию на улицу».

«Они (сторонники Шария — ред.) уже продемонстрировали украинскому обществу альтернативу, и что не все в руках только у пассионарного меньшинства и секты «25%». Умеренный электорат тоже может организовывать акции протеста и не боится выйти на улицу. Это звоночек для [президента Владимира] Зеленского, что нужно опираться на своих избирателей, а не заигрывать с радикалами», — отметил политолог.

Он добавил, что у Партии Шария есть свой ядерный электорат в виде поклонников деятельности лидера партии, блогера Анатолия Шария. В связи с этим эксперт не исключает, что на местных выборах они могут получить весомый результат.

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