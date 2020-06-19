Проблема президента Украины Владимира Зеленского состоит в том, что он очень боится критики, считает замдиректора Украинского института политики Кирилл Молчанов

Ловят и бьют по всей Украине: в «Нацкорпусе» объявили войну Партии Шария © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк - Кирилл, если говорить о суде над Стерненко, почему власть не организует хотя бы один показательный процесс над радикалами?

— Она пытается его организовать, но у нее ничего не получается. Мы видим, что Венедиктова на посту генпрокурора выбрала тактику, чтобы продемонстрировать какие-то результаты. Но реально никакого прогресса в работе прокуратуры нет. Поэтому они решились на такие эксперименты.

Налицо беззубость позиции прокуратуры, которая, изначально предъявив обвинение в убийстве, теперь почему-то просит в отношении Стерненко домашний арест, хотя ранее всегда требовала содержание под стражей.

Так что все это смахивает на постановку. Да, есть желание прокуратуры удовлетворить запрос на посадки. Но пока эти робкие действия прокуратуры приводят к тому, что радикалы чувствуют свою полную безнаказанность. Так что все это носит карикатурный характер.

- Действительно ли Зеленский боится радикалов, или он просто не хочет заниматься этим всерьез?

— Действительно боится. Он вообще боится любой критики, особенно уличной. Парадокс в том, что он не может вывести своих сторонников на улицу, хотя по всем опросам у него колоссальный уровень поддержки.

Зато партия Шария смогла противопоставить себя праворадикальным движениям, хотя ранее монополия на улицу была только у ультраправых, у «Азова», у «Нацкорпуса», у партии Порошенко. При этом она не столь многочисленна, как электорат Зеленского.

- Может ли партия Шария претендовать на часть электората Зеленского или "Оппозиционной платформы"?

— Они уже продемонстрировали украинскому обществу альтернативу, и что не все в руках только у пассионарного меньшинства и секты «25%». Умеренный электорат тоже может организовывать акции протеста и не боится выйти на улицу. Это звоночек для Зеленского, что нужно опираться на своих избирателей, а не заигрывать с радикалами.

- Как думаете, за партией Шария кто-то стоит, или они действуют самостоятельно?

— У них есть свой ядерный электорат. Это поклонники Анатолия, которые смотрят его YouTube-канал. Я не исключаю, что на местных выборах они могут получить весомый результат. Это будет уникальный случай, когда виртуальная партия получит реальную власть.

- Суд над Петром Порошенко перенесли на 1 июля. Как думаете, что станет с рейтингами Порошенко и Зеленского в случае продолжения такого вялотекущего процесса?

— Никак. Рейтинг Порошенко даже чуть-чуть подрос. Он съел конкурентные проекты вроде «Голоса» или «Свободы». Но все равно у него есть определенный потолок, колоссальный антирейтинг. Больше 10-15% он не наберет никогда.

У Зеленского рейтинг будет падать, потому что все видят, насколько слабы действия президента. Зеленский действительно абсолютно слабый президент, который напоминает Виктора Ющенко, и он не может даже навести порядок и ответить на те оскорбления, которые ему шлют Порошенко и его побратимы. Рейтинг дальше будет снижаться.