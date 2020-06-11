В Польше осуществляется многомиллиардная программа модернизации вооруженных сил, в основном с помощью американского оружия. Более того, польское руководство прямо заявляет о заинтересованности в размещении как можно большего количества американских солдат на своей территории.
«С этого момента, как гласит военная наука, Польша автоматически оказывается в качестве мишени для российских ракет. Это полякам надо понимать точно, но людям это никто не объясняет. А военно-политическая верхушка, стремясь получить статус любимой жены Вашингтона в Европе, просто пренебрегает безопасностью своих граждан», — рассказал политолог.
По словам Александра Шпаковского, Белоруссия и Россия выступают единым фронтом относительно недопустимости появления ядерного оружия на территории Европы.
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