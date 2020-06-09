Заявления НАТО о якобы российской угрозе ставят своей целью оправдать намерения НАТО по дальнейшему расширению на Восток, считает белорусский политолог Александр Шпаковский

«Меняют глобальный баланс сил»: Столтенберг назвал РФ и Китай главными угрозами для НАТО © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк - Александр, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что главными угрозами для НАТО является военная активность России и ее сотрудничество с Китаем, а также активизация террористических групп. Как вы считаете, действительно ли НАТО боится, что Россия может на него напасть?

— Такие заявления озвучиваются должностными лицами НАТО с целью легализации и камуфлирования собственных действий, направленных на усиление военного присутствия в странах Восточной Европы.

Как мы знаем, сейчас на территории Польши проводятся учения НАТО Defender Europe 2020, и эпидемия коронавирусной инфекции незначительно скорректировала эти планы: несколько была сокращена численность контингента, учения были перенесены, но все равно они проводятся.

Более того, озвучено намерение США вывести свою военную группировку численностью около 10 тыс. человек из Германии и разместить ее на территории Польши. К тому же между Польшей и США ведутся переговоры о размещении американского тактического ядерного оружия на польской территории.

Эти действия необходимо каким-то образом легализовывать и оправдывать. В этой связи мы уже многие годы слышим о неких агрессивных намерениях со стороны России в отношении восточных членов НАТО, в первую очередь Польши и Прибалтики. Под прикрытием этих заявлений осуществляется милитаризация восточноевропейского региона, страны Балтии и Польша стремительно наращивают свои военные расходы.

Но если в отношении Балтии мы можем воспринимать этот фактор не столь серьёзно в силу карликового характера национальных вооруженных сил этих государств, то в случае с Польшей необходимо отнестись очень внимательно к военным приготовлениям в этой стране.

- Чем именно она опасна?

— В этой стране осуществляется многомиллиардная программа модернизации вооруженных сил, в основном американским оружием. Более того, польское руководство прямо заявляет о заинтересованности в размещении как можно большего количества американских солдат на своей территории.

Возникает впечатление, что самому Вашингтону приходится сдерживать своего не в меру воинственного союзника. Все мы помним планы по созданию военной базы «Форт Трамп», о которой поляки буквально молили своих американских партнеров, однако президент США отказал в реализации этой идеи.

Тем не менее планы по размещению тактического ядерного оружия, думаю, с лихвой компенсируют имиджевые потери, которые понесло польское руководство, когда им отказали в размещении «Форт Трамп».

Опасность военного конфликта в силу милитаризации региона и появления дополнительных контингентов НАТО на границах России и Беларуси рядом с Калининградской областью по факту возрастает. Учитывая, что обе стороны обладают ядерным оружием как фактором сдерживания, нужно помнить народную мудрость о том, что даже палка, висящая на стене, не говоря уже о ружье, может выстрелить. Когда происходит бряцанье оружием, ничего, кроме тревоги, это вызывать не может.

А заявления относительно якобы агрессивных устремлений России просто необходимо рассматривать в контексте той информационной войны, которую североатлантический альянс ведет против РФ многие годы. Все мы видим, что, несмотря на заявления о некоей российской угрозе, расширяется на восток именно НАТО, приобретая не только новых членов, но и государства, которые де-юре не входят в альянс, но их территория и военная инфраструктура (Украина, Грузия, Молдова) могут усиливаться в интересах НАТО.

Это наглядно демонстрируют разного рода учения, когда натовские самолеты используют аэродромы на территории Украины, Киев и Тбилиси предоставляют им свои порты, когда грузины и молдаване принимают участие в этих учениях, готовятся кадры в США и других странах.

Здесь по большому счету все понятно: в информационном пространстве раздувается риторика об опасности России, а по факту происходит наращивание военного потенциала НАТО. Все достаточно просто, никаких многоходовок здесь нет.

Желающим разобраться в этой ситуации нужно лишь посмотреть на изменение соотношений сил в регионе, на появление дополнительных воинских контингентов, на интенсивность учений, когда военные из США фактически изучают потенциальный театр боевых действий в Восточной Польше. Для осведомленных людей, да и просто для людей с пытливым умом, ничего сложного здесь нет.

- Какую позицию в этой ситуации должны занять Москва и Минск?

— Позиция Москвы и Минска общеизвестна. Мы солидарно выступаем категорически против расширения НАТО на восток, против милитаризации региона, против появления дополнительных вооруженных сил на наших границах. С другой стороны, мы тоже на это реагируем и проводим учения оборонительного характера.

Мне кажется, двум странам необходимо усилить координацию в сфере военно-технического сотрудничество. Потому что есть прецеденты, когда РФ не передает новейшие образцы вооружения белорусской армии, а именно белорусская армия составляет костяк региональной группы войск Союзного государства.

С другой стороны, белорусы эти недостатки компенсировали за счет военно-технического сотрудничества с Китаем. У нас есть собственная реактивная система залпового огня «Полонез», дальность стрельбы которой достигает 300 км и в принципе поражает столицы всех государств НАТО в случае необходимости. Военные аналитики говорят о том, что появление «Полонеза» в белорусской армии нивелировало польскую программу модернизации.

Поэтому Беларусь и Россия должны продолжать усилия по укреплению своей обороноспособности и несколько больше координироваться в плане военно-технической сфере. Здесь стоит вопрос безопасности, и другие противоречия между странами (споры хозяйствующих субъектов, недопонимание в области интеграции, резкие высказывания, которые звучат на уровне должностных лиц, журналистов и политологов) должны отходить на задний план. Здесь есть стратегические соображения безопасности, которые должны главенствовать над всеми остальными.

Еще хотел бы отметить, что Беларусь и Россия выступают единым фронтом относительно недопустимости появления ядерного оружия на территории Европы. Беларусь в этой связи предложила подписать декларацию ответственных стран. Некоторые европейские государства идут нам навстречу, недавно этот вопрос обсуждался с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который был в Минске с официальным визитом, и Россия эту инициативу поддерживает.

Будем надеяться, что европейские партнеры воспримут это адекватно. Потому что, на мой взгляд, польское руководство совершает преступление против своего народа, когда тащит на территорию Польши ядерное оружие. С этого момента, как гласит военная наука, Польша автоматически оказывается в качестве мишени для российских ракет.

Это полякам надо понимать точно, но людям это никто не объясняет. А военно-политическая верхушка, стремясь получить статус любимой жены Вашингтона в Европе, просто пренебрегает безопасностью своих граждан.

- Некоторые эксперты говорят, что НАТО якобы не переживет переизбрания Трампа. Действительно ли между ними столь серьезные противоречия?

Абзалов о массовых протестах: Теперь всё - политика, экономика - будет решаться на улицах © РИА Новости, Владимир Трефилов

Я бы не сказал, что Трамп выступает оппонентом североатлантического альянса. Но он сдерживает активность разного рода специалистов по цветным революциям, сконцентрированных в структурах Джорджа Сороса, в направлении насильственного продвижения демократии в третьих странах. Это объясняется внутриполитическими причинами в США и многим другим.

Как мы видим, эти силы сейчас пытаются использовать беспорядки, возникшие в США на расовой почве, для дезорганизации управления в стране и недопущения избрания Трампа. Но я думаю, что в случае его переизбрания речь не будет идти о том, чтобы альянс как система коллективной безопасности и инструмент продвижения интересов США в мире прекратил свое существование.

- А для большей безопасности в мире кто выгоднее: Трамп или Байден?

— Для Беларуси и России, безусловно, выгоднее Трамп. У Трампа нет таких интервенционалистских устремлений, как у Байдена.

Если победят представители Демократической партии и разного рода транснациональных кругов, интересы которых представляет Байден, то в следующие пять лет США будут очень агрессивно отрабатывать повестку в части вмешательства во внутренние дела суверенных государств, насильственного продвижения демократии в американском понимании, что негативно скажется на безопасности Беларуси, России и других стран ЕАЭС и ОДКБ.

Поэтому с точки зрения нашей интеграционной группировки выгоднее победа Трампа. Хотя я бы не стал его идеализировать, как это происходило в России в 2016 году, когда лидеры фракций в Госдуме распивали по этому поводу шампанское и говорили, что к власти в США пришел чуть ли не российский ставленник. Это не так. Просто его подходы во внешней политике несколько больше отвечают нашим интересам, чем подходы Байдена.