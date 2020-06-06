Президент США Дональд Трамп осознал необходимость расширения состава G7, чтобы она могла конкурировать с «Большой двадцаткой». Об этом председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков сказал в интервью изданию Украина.ру

По словам Пушкова, Трамп видит, что «Большая семерка» устарела, а от таких людей, как премьер-министр Канады Джастин Трюдо, в мире почти ничего не зависит. Кроме того, у американского лидера обозначились серьезные разногласия с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, из-за чего она отказалась приехать на встречу, которую он хотел провести в июне.

«Трамп сделал из этого справедливый вывод, что надо "Большую семерку" расширять если не за счет официальных членов, то хотя бы за счет приглашенных. Потому что иначе ее выдавливает на обочину мировой политики "Большая двадцатка", которая гораздо лучше представляет современный мир, в котором много полюсов, много крупных региональных держав… Он считает, что это подтвердит накануне выборов его лидерский потенциал», — пояснил сенатор.

Еще одной причиной, по его словам, является желание сформировать «антикитайскую коалицию».

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