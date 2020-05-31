Экс-президент Украина Петр Порошенко вряд ли боится встречаться со следователями ГБР, так как всегда может отказаться от дачи показаний против себя и членов своей семьи. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал адвокат Андрей Гожый

Гожый о «деле Порошенко»: Есть закон для бедных, и есть закон для богатых © Facebook, Андрей Гожый Петр Порошенко также может вывести в свою защиту тысячи нацистов, поскольку украинская полиция не борется с ними, а подчиняется им.

«Он хочет показать мальчику с зелёными соплями, которые текут из носа на Банковой, что он выше всей этой системы. Показать, что он недосягаем, что у него достаточно политических сил, достаточно сил неонацистских, достаточно денежных сил для того, чтобы просто играться с этим ГБР, конторой абсолютно импотентной и ни на что не способной, как и вся правоохранительная система Украины», — рассказал собеседник издания.

Именно такую политическую позицию занимает Порошенко, демонстрируя собственную значимость, добавил Андрей Гожый.

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