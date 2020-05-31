Гожый о «деле Порошенко»: Есть закон для бедных, и есть закон для богатых
Гожый о «деле Порошенко»: Есть закон для бедных, и есть закон для богатых
© Facebook, Андрей Гожый
По словам адвоката, Петр Порошенко также может вывести в свою защиту тысячи нацистов, поскольку украинская полиция не борется с ними, а подчиняется им.

«Он хочет показать мальчику с зелёными соплями, которые текут из носа на Банковой, что он выше всей этой системы. Показать, что он недосягаем, что у него достаточно политических сил, достаточно сил неонацистских, достаточно денежных сил для того, чтобы просто играться с этим ГБР, конторой абсолютно импотентной и ни на что не способной, как и вся правоохранительная система Украины», — рассказал собеседник издания.

Именно такую политическую позицию занимает Порошенко, демонстрируя собственную значимость, добавил Андрей Гожый.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

 