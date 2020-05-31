По словам адвоката, Петр Порошенко также может вывести в свою защиту тысячи нацистов, поскольку украинская полиция не борется с ними, а подчиняется им.
«Он хочет показать мальчику с зелёными соплями, которые текут из носа на Банковой, что он выше всей этой системы. Показать, что он недосягаем, что у него достаточно политических сил, достаточно сил неонацистских, достаточно денежных сил для того, чтобы просто играться с этим ГБР, конторой абсолютно импотентной и ни на что не способной, как и вся правоохранительная система Украины», — рассказал собеседник издания.
Именно такую политическую позицию занимает Порошенко, демонстрируя собственную значимость, добавил Андрей Гожый.
Полностью интервью можно прочитать здесь.