Судьба экс-президента Украины Петра Порошенко будет решаться за пределами Украины, и это решение будет лежать не в системе координат украинского уголовного права, утверждает адвокат и правозащитник Андрей Гожый

В пятницу, 29 мая, в 11:00 Пётр Порошенко должен был быть в Государственном бюро расследований (ГБР) Украины по «делу о картинах», а в 12:00 — по так называемому делу о пленках Байдена. Однако политик в очередной раз не явился на допрос к следователям. Андрей Гожый. Биографическая справка © Facebook, Андрей Гожый - адвокат

- Пётр Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований. Сколько раз он может делать это без последствий для себя, какова тут процедура?

— Вы понимаете, что уголовно-процессуальное законодательство — это не высшая математика, которая сведена к каким-то формулам: если икс равен чему-то, то игрек обязательно чему-то не равен. Украинское законодательство, впрочем, как и российское, говорит, что явка к следователю является обязательной. В том случае, если человек не является к следователю, к нему применяется судебный привод, то есть следователь обращается к следственному судье, судья рассматривает, даёт определение о приводе, и полиция силой доставляет.

Но есть большая юридическая закавыка: для этого (привода. — Ред.) не являться человек должен без уважительной причины. А вот перечень уважительных причин — он не является исчерпывающим.

Поскольку господин Порошенко — человек, не отличающийся богатырским здоровьем, ходят слухи о его проблемах со здоровьем, то он может как раз в это время заболевать, у него в это время может быть запланирована другая встреча… Наконец, у человека может не быть денег, чтобы доехать к следователю.

Есть перечень лиц, к которым привод вообще нельзя применить, к ним относятся инвалиды первой и второй группы. А вдруг Порошенко имеет инвалидность?

То есть, причин не являться на допрос может быть большое количество. А таким людям, как Порошенко, который входит в топ самых богатых людей Украины… Ну, не будет он являться на допрос, и что дальше?

- Да, что дальше?

— Ну, поручат полиции Авакова доставить Порошенко на допрос. А Порошенко возьмёт и выведет в свою защиту тысячу нацистов. Мы знаем, что полиция Украины не применяет никаких действий против нацистов, а, наоборот, всегда подчиняется им. Поэтому Порошенко, на самом-то деле, может не являться, сколько ему захочется. Монтян: Порошенко будет неприкасаемым до ноября 2020 года © Facebook, Татьяна Монтян

- Но почему Порошенко придерживается такой тактики? Он боится явиться на допрос или есть какие-то другие причины?

— Я сомневаюсь, что он боится идти на допрос. Он всегда имеет право отказаться от дачи показаний против себя и членов своей семьи, поэтому не думаю, что тут страх. Это политическая позиция господина Порошенко. Он хочет показать мальчику с зелёными соплями, которые текут из носа на Банковой, что он выше всей этой системы.

Показать, что он недосягаем, что у него достаточно политических сил, достаточно сил неонацистских, достаточно денежных сил для того, чтобы просто играться с этим Государственным бюро расследований, конторой абсолютно импотентной и ни на что не способной, как и вся правоохранительная система Украины. Поэтому я думаю, что это такая демонстрация собственной значимости.

- Могут ли ему объявить подозрение без допроса?

— Конечно, могут. У нас господин Луценко (будучи генпрокурором Украины. — Ред.) вручал подозрение (экс-президенту Украины. — Ред.) Януковичу, вручая это подозрение выключенному телевизору. Помните, Янукович давал показания по конференц-связи с Ростовом, потом суд огласил перерыв. Янукович по ту сторону экрана пошёл пить чай, тут прибежал Луценко со своими высокоинтеллектуальными следователями и начали читать подозрение телевизору, а потом выдали это подозрение адвокату Януковича, который присутствовал совсем по другому делу. Операция «Вернисаж». Монархист Луценко и другие последствия «картинного» скандала Порошенко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В нашей правовой Вселенной, в нашей правовой реальности возможно вручение подозрения телевизору, давно умершим Берии, Сталину, и всё такое прочее.

Что касается процессуальных моментов, то — да, конечно, подозрение можно вручать человеку, который уклоняется от следствия, находится в бегах, и допрос тут не играет никакой роли, поскольку каждый подозреваемый имеет право отказаться от дачи показаний. Есть допрос или нет, для подозрения это особо не важно, главное — мотивированность.

- А возможно такое решение в отношении Порошенко?

— Мы понимаем, что решение в отношении такого человека, как Порошенко, а это на данный момент ключевой игрок украинской политики, будет приниматься не в Украине. И находится это решение точно не в системе координат украинского уголовного права и даже украинской политической целесообразности.

Решение по Порошенко будет приниматься в метрополии. Как там сложатся тучи — поскольку пока они сгущаются из-за усиливающейся борьбы за кресло президента США, и происходит обмен обвинениями то в работе на Россию, то в коррупции — неизвестно.

Однако Порошенко может разыграть козырь своего знания подковёрной американской политики, а знает он много, обменяв молчание на свою свободу. Но что мы можем точно говорить, так это то, что ни Зеленский, ни Генеральная прокуратура Украины Венедиктовой, ни Аваков — точно не они будут принимать это решение. Для Порошенко они никто.

Порошенко находится на одном уровне с реальными хозяевами этой страны, то есть с олигархическим пулом и со смотрящими за Украинским генерал-губернаторством от старой Европы и от Нового Света.

- То есть, можно сказать, что закон для людей такого уровня не писан?

— Просто они живут по другим законам. Как говорил Платон про такие государства, как нынешняя Украина, внутри таких государств существуют как бы два государства — государство бедных и государство богатых.

Соответственно, и законы для бедных и для богатых работают по-разному. Порошенко живёт по законам богатых. Там — закон круговой поруки, целесообразности и прочих межэлитарных связей. Он выше вот этой мышиной возни, которую украинские СМИ, а также радостные или грустные блогеры с той или иной стороны пытаются выдать за «зраду» или «перемогу». Он выше всего этого.