По его словам, это будет способствовать укреплению семей и расширению рынка, поскольку для работы в столичных компаниях на удаленке могут привлекаться кадры из близлежащих регионов.
«Еще одно хорошее последствие эпидемии — это перевод медицинской сферы из области коммерции в вопрос национальной безопасности. Медицина будет более государственной, менее коммерческой, увеличится ее финансирование, что приведет к повышению средней продолжительности жизни.
Еще одно последствие — мощное развитие медико-биологической отрасли экономики», — рассказал Сергей Марков.
Производство противовирусных препаратов получит сейчас очень большое финансирование и станет развиваться, заключил политолог.
Полностью интервью можно прочитать здесь.