В результате пандемии произойдет резкий взлет различных цифровых отраслей экономики, который приведет к тому, что многие люди останутся на удаленной работе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков

Политолог Марков: Мир выйдет из коронакризиса за счет высокого уровня цивилизации © РИА Новости, Нина Зотина

«Еще одно хорошее последствие эпидемии — это перевод медицинской сферы из области коммерции в вопрос национальной безопасности. Медицина будет более государственной, менее коммерческой, увеличится ее финансирование, что приведет к повышению средней продолжительности жизни.

Еще одно последствие — мощное развитие медико-биологической отрасли экономики», — рассказал Сергей Марков.

Производство противовирусных препаратов получит сейчас очень большое финансирование и станет развиваться, заключил политолог.

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