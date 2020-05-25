Директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру рассказал об изменениях в мире после пандемии, а также дал прогноз по ситуации на Украине и указал на вызовы, с которыми столкнулась Россия

Коронавирус и классики литературы. Пушкин про Зеленского, Трампа и Путина © РИА Новости, Владимир Вдовин | Перейти в фотобанк - Сергей Александрович, за счет чего, на ваш взгляд, мировая система будет выходить из этого кризиса?

— Мировая система будет выходить из этого кризиса за счет высокого уровня общего цивилизационного развития. Человечество переживало многие эпидемии, но это первая эпидемия, которую человечество встречает в высокоорганизованном виде. Есть несколько вещей, которые отличают ее от других эпидемий.

Первое — высокоразвитая система всеобщей медицины практически во всех государствах. Это позволяет быстро оказывать помощь людям и в значительной степени снижает смертность. Второе — современные средства массовой коммуникации, которые позволяют очень быстро информировать людей обо всех нюансах этой болезни и способах борьбы с ней, в частности о различных системах карантина.

Третье — в мире сегодня существует такой огромный запас продуктов питания и напитков, который позволяет людям выдерживать по три месяца карантина без всяких серьёзных последствий. Четвертое — существует цифровая система, которая позволяет огромной части экономики работать на удаленке. Все это позволяет в значительной степени уменьшить влияние эпидемии и облегчить выход из нее.

Удар отчасти нанесен по поездкам, которые составляют очень важную часть современной цивилизации. Удар также наносится по пожилым людям, а в современном мире люди живут очень долго. Удар наносится и по трансграничным поездкам из одной стороны в другую, которых сегодня очень много, поскольку мир глобальный.

Но в целом очень высокий уровень развития человеческой цивилизации позволяет пережить эту ситуацию достаточно легко, без особенных потерь. А если потери есть, то они большей частью касаются очень пожилых людей. Ведь в большинстве стран умирают люди достаточно преклонного возраста, больше 80 лет. Поэтому человечество спокойно справится с эпидемией.

- Какие изменения в образе жизни нас ожидают?

— Произойдет несколько изменений, большей частью хороших. Произойдет очень резкий взлет различного рода цифровых отраслей экономики. Это правильно и хорошо. Большая часть людей, которая перешла работать на удаленку, так на ней и останется. И это очень хорошо. Бухгалтеру нет смысла приходить в офис каждый день. Они вполне могут приезжать на работу раз в неделю.

Это будет способствовать укреплению семей. Это будет способствовать расширению рынка, поскольку для работы в столичных компаниях на удаленке могут привлекаться кадры из близлежащих регионов, где нет такой активности. Это очень хорошее последствие эпидемии.

Еще одно хорошее последствие эпидемии — это перевод медицинской сферы из области коммерции в вопрос национальной безопасности. Медицина будет более государственной, менее коммерческой, увеличится ее финансирование, что приведет к повышению средней продолжительности жизни.

Еще одно последствие — мощное развитие медико-биологической отрасли экономики. Производство противовирусных препаратов получит сейчас очень большое финансирование и станет развиваться. Это, безусловно, позитивные результаты эпидемии.

- А не очень позитивные результаты?

— Увеличится социальное дистанцирование. Люди будут меньше собираться в большие тусовки, меньше целоваться, обниматься, похлопывать друг друга по плечу и так далее. Это само по себе не хорошо и не плохо, но возможно, что это приведет к увеличению числа неврозов. Поскольку это будет касаться миллиардов людей, то одна сотая от миллиардов — уже окажется, что это около 5 миллионов человек.

Еще одно последствие — то, что маски будут носить очень многие, как это было до эпидемии в Китае или Японии. Еще одно позитивное воздействие, что формы отдыха буду эволюционировать от ночных клубов к прогулкам и пробежкам в парке. Больше на свежем воздухе, и с меньшим количеством людей.

- Говорят, что от этого коронакризиса больше всех выиграл Китай. Так ли это?

— Безусловно. Он показал, насколько мощной оказалась его общественно-политическая система. Это просто образец для многих.

- Чем, на ваш взгляд, закончится его конфликт с Соединёнными Штатами?

— Неизвестно, чем этот конфликт закончится. Он будет длиться следующие лет 15-20. Это будет борьба за доминирование в высокотехнологичных производствах и на глобальных платформах.

Это даже конфликт не столько между Китаем и США, сколько между Китаем и англосаксонским миром. США меньше, чем Китай, но англосаксонский мир больше, чем Китай.

Дойдет ли дело до жестких экономических санкций или гибридных войн? Обязательно. Это абсолютно неизбежно. Эта война будет только развиваться, и она будет главным содержанием последних 10-20 лет.

- Может ли этот кризис привести к сворачиванию перехода США от концепции глобального доминирования к концепции национального эгоизма?

— Наоборот, он укрепит курс к национальному эгоизму. Дело в том, что эпидемия разорвала глобальное пространство на национальные кусочки. Заражение осуществлялось глобально, а спасение от эпидемии происходило национально. Поэтому будет укрепление национальных государств. Человечество так устроено, что глобальные проблемы вынуждено решать национальное правительство.

- Как вы оцениваете перспективы Трампа на президентских выборах? Насколько серьёзный ущерб нанесла ему пандемия?

— С одной стороны, это пошло ему на пользу, а с другой стороны, нанесло ущерб. Я оцениваю вероятность победы немногим больше половины. Скорее всего, Трамп останется на второй срок.

- Каким вам видится будущее Украины в посткарантинном мире? Ее ждет развал или она укрепится?

— Распад Украины абсолютно неизбежен. В Украине власть захвачена иностранными спецслужбами, прежде всего США, которым в любой момент просто-напросто будет не до Украины, и они ее бросят.

«Как в Латинской Америке». Царев о будущем Украины после пандемии © Владимир Трефилов

Правительство Украины состоит из военных преступников, иностранных агентов и авантюристов, способных служить даже дьяволу. Как только будет немного расшатана информационная блокада, наружу вылезут чудовищные преступления против человечности, которые были совершены представителями нынешнего необандеровского режима. Наступит такой же момент, который наступил на Нюрнбергском трибунале, когда был показан фильм о концлагерях.

Мало кто знает, но в первые месяцы процесса подсудимые вроде Геринга, Гесса и других были абсолютно уверены, что не будут серьезно осуждены, и вели себя достаточно нагло. Но когда был показан этот фильм, где были наглядно показаны факты этих чудовищных преступлений, наступил коренной перелом в этом процессе. Всем стало ясно, что их ждут суровые приговоры.

Такой же момент в той или иной форме обязательно наступит и для властей Украины. Обязательно выйдет наружу информация о том, как они убили примерно 10 тысяч человек не на Донбассе, а на всей Украине в рамках массового террора весны-лета-осени 2014 года.

Несмотря на всю информационную блокаду, будет известно, что представители украинской власти организовали расстрел «небесной сотни», пожар в Одессе 2 мая, убийства в Мариуполе 9 мая и скрываемые убийства в Харьковской и Днепропетровской областях. Рано или поздно выяснится, что именно представители нынешней власти организовали крушение малайзийского "Боинга" с 300 пассажирами на борту. Все это рано или поздно станет известно.

- А за счет чего Украине до сих пор удается держаться на плаву?

— Потому что на Украине сформирован достаточно эффективный террористический режим, который проводит политику государственного терроризма в отношении собственного населения и жителей Донбасса, поддерживаемый иностранными спецслужбами.

Южный Вьетнам какое-то время тоже продолжал существовать под американским управлением. Точно так же продолжает существовать и необандеровский режим. Но потом южновьетнамская хунта рухнула, и обязательно рухнет необандеровская хунта на Украине.

- Какие вызовы сейчас стоят перед Россией и как ей нужно действовать?

— Перед Россией стоит несколько вызовов. Россия неплохо справилась с самой эпидемией, а сейчас ей предстоит справиться с экономическим спадом, который был еще до пандемии.

Он имел несколько причин: неправильная политика экономического и финансового блока правительства, которые обманывают президента Путина, а также массированные санкции западных стран. К этому добавляется сама эпидемия. Этот сложный комплекс трех причин будет представлять собой мощный вызов.

Второй вызов не связан с эпидемией напрямую, но он может быть с ней объединен. Россия находится в состоянии агрессии со стороны западных стран, которые не скрывают, что хотели бы совершить здесь государственный переворот и дестабилизировать ситуацию. Эта агрессия исходит от мощнейшей коалиции за всю историю существования человечества.