Партия регионов выступала за то, чтобы Украина выступала мостом между Россией и Западом, однако мировые тренды шли совсем в другом направлении. Об этом 23 мая рассказала экс-депутат Верховной Рады Анна Герман в эфире телеканала NewsOne, отвечая на вопрос, в чем заключилась основная проблема Партии регионов, в которой она состояла

«Он точно закончится, а будет ли существовать Украина?» – Анна Герман о коронавирусе © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

Однако, по ее словам, некоторые политические силы в мире надеялись «вить веревки» из России, ослабить ее и сделать ее «более податливой», поэтому им нужно было «оторвать от нее Украину».

Изначально козырь Украины состоял в том, подчеркнула Герман, что она была неким островком стабильности в Европе, в которой есть мир, где люди умеют сосуществовать с разными убеждениями, культурой, разными языками и верой. Однако это не было в интересах власть имущих этого мира, заключила экс-депутат.