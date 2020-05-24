«Партия регионов выступала за партнерство с Россией, за нейтральный статус в целом, хотя был этот путь евроинтеграции, но по большему счету Партия регионов была близка к тому выбору, чтобы Украина была мостом между Россией и Западом, и это даже было в президентской кампании нашей», — пояснила политик.
Однако, по ее словам, некоторые политические силы в мире надеялись «вить веревки» из России, ослабить ее и сделать ее «более податливой», поэтому им нужно было «оторвать от нее Украину».
Изначально козырь Украины состоял в том, подчеркнула Герман, что она была неким островком стабильности в Европе, в которой есть мир, где люди умеют сосуществовать с разными убеждениями, культурой, разными языками и верой. Однако это не было в интересах власть имущих этого мира, заключила экс-депутат.