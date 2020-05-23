По его словам, спад по своей природе такой же нормальный процесс, как рост и стагнация, так как без спада не будет роста.
«Кризис — это нормально. Более того, кризис — это хорошо. Это победа всего живого и динамичного над мертвым и дряхлым… Обвал, то есть усиление спада во времени, — это тоже нормально, это оздоровленческий для мировой экономики момент, в котором умирают старые, слабые, дисфункциональные, закостенелые элементы системы, а их место занимают молодые и эластичные», — считает Корейба.
Таким образом, в экономике отражаются естественные процессы эволюции, которые имеют объективную природу. Убрать их так же невозможно, как убрать смерть из жизни человека.
Полностью интервью можно прочитать здесь.