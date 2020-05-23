То, что называют кризисом, то есть совокупностью экономических явлений, это абсолютно естественная, закономерная и необходимая фаза экономического цикла, рассказал в интервью изданию Украина.ру польский политолог Якуб Корейба

Политолог Корейба: Мы поступим по-польски — если не сможем построить мир по своей модели, взорвем все вокруг © из архива Якуба Корейбы

«Кризис — это нормально. Более того, кризис — это хорошо. Это победа всего живого и динамичного над мертвым и дряхлым… Обвал, то есть усиление спада во времени, — это тоже нормально, это оздоровленческий для мировой экономики момент, в котором умирают старые, слабые, дисфункциональные, закостенелые элементы системы, а их место занимают молодые и эластичные», — считает Корейба.

Таким образом, в экономике отражаются естественные процессы эволюции, которые имеют объективную природу. Убрать их так же невозможно, как убрать смерть из жизни человека.

Полностью интервью можно прочитать здесь.