Политолог Корейба: Мы поступим по-польски — если не сможем построить мир по своей модели, взорвем все вокруг
Политолог Корейба: Мы поступим по-польски — если не сможем построить мир по своей модели, взорвем все вокруг
© из архива Якуба Корейбы
По его словам, спад по своей природе такой же нормальный процесс, как рост и стагнация, так как без спада не будет роста.

«Кризис — это нормально. Более того, кризис — это хорошо. Это победа всего живого и динамичного над мертвым и дряхлым… Обвал, то есть усиление спада во времени, — это тоже нормально, это оздоровленческий для мировой экономики момент, в котором умирают старые, слабые, дисфункциональные, закостенелые элементы системы, а их место занимают молодые и эластичные», — считает Корейба.

Таким образом, в экономике отражаются естественные процессы эволюции, которые имеют объективную природу. Убрать их так же невозможно, как убрать смерть из жизни человека.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

 

 

 