Децентрализация на Украине сместила интересы олигархов с центра на регионы. Об этом директор информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков рассказал в интервью изданию Украина.ру 14 мая

Святослав Вышинский: «Партия мэров» может стать политическим воплощением реальной децентрализации на Украине © Facebook, Філософ Вишинський Владимире Зеленском, по его мнению, она стала слабее, так как сама Украина ослабла.

Кроме того, значительную роль в этом сыграла децентрализация, подчеркнул Рудяков.

«В олигархической системе децентрализация сработала, и сейчас у нас есть регионы, которые уже на сегодняшний день готовы выживать на более хороших условиях, чем это делает центр… Олигархи уже не будут претендовать на какие-то общенациональные вещи, а будут брать под себя регионы. Возможно, система не то что ослабла, а видоизменилась», — пояснил он.

И конфликт с так называемыми «непослушными» мэрами, по мнению эксперта, также является проявлением «олигархической децентрализации». Он отметил, что даже если такой зависимый от Киева город, как Черкассы, выступил с протестом и не проиграл, то это означает приговор для центральной власти страны.

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