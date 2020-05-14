По его словам, на Украине царит олигархическо-бюрократический строй, и этой системе вынуждены подчиняться все президенты страны. В то же время при Владимире Зеленском, по его мнению, она стала слабее, так как сама Украина ослабла.
Кроме того, значительную роль в этом сыграла децентрализация, подчеркнул Рудяков.
«В олигархической системе децентрализация сработала, и сейчас у нас есть регионы, которые уже на сегодняшний день готовы выживать на более хороших условиях, чем это делает центр… Олигархи уже не будут претендовать на какие-то общенациональные вещи, а будут брать под себя регионы. Возможно, система не то что ослабла, а видоизменилась», — пояснил он.
И конфликт с так называемыми «непослушными» мэрами, по мнению эксперта, также является проявлением «олигархической децентрализации». Он отметил, что даже если такой зависимый от Киева город, как Черкассы, выступил с протестом и не проиграл, то это означает приговор для центральной власти страны.
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