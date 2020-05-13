Политолог Андрей Золотарев подозревает, что выпады мэра Черкасс Анатолия Бондаренко против президента Украины Владимира Зеленского могут быть связаны с главой МВД Арсеном Аваковым. Он сказал об этом в интервью изданию Украина.ру 12 мая

Таран против Зеленского. Штрихи к портрету мятежного мэра Черкасс © Facebook, Анатолій Бондаренко

Золотарев напомнил, что еще месяц назад черкасский градоначальник ратовал за жесточайший карантин «без всяких демократических реверансов», но затем радикально изменил позицию.

«При этом, делая достаточно острые выпады в адрес президента, он как-то гладко и лояльно обходит министра внутренних дел. Мне кажется, что в случае с Анатолием Бондаренко мы имеем такой субъективный фактор, который повлиял на его позицию… Говорить, что со стороны Авакова прошла такая интрига, чтобы Бондаренко сделал выпады… Ну, вот терзаюсь догадками», — отметил эксперт.

Он обратил внимание, что поддержавшие Бондаренко мэры высказывались относительно неадекватности и избирательности полицейских действий.

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