Бондаренко ранее установленного Кабмином срока смягчил в городе карантинные меры. Это стало катализатором конфликта между центральными и региональными властями. На действия мэра отреагировали Аваков и Зеленский.
Золотарев напомнил, что еще месяц назад черкасский градоначальник ратовал за жесточайший карантин «без всяких демократических реверансов», но затем радикально изменил позицию.
«При этом, делая достаточно острые выпады в адрес президента, он как-то гладко и лояльно обходит министра внутренних дел. Мне кажется, что в случае с Анатолием Бондаренко мы имеем такой субъективный фактор, который повлиял на его позицию… Говорить, что со стороны Авакова прошла такая интрига, чтобы Бондаренко сделал выпады… Ну, вот терзаюсь догадками», — отметил эксперт.
Он обратил внимание, что поддержавшие Бондаренко мэры высказывались относительно неадекватности и избирательности полицейских действий.
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