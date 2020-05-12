Сегодня новой проблемой для украинских властей становятся «непослушные» мэры. Самым ярким случаем стал демарш мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, которого поддержали и другие градоначальники. Формируется ли «партия мэров» и чем ответят у президента Украины Владимира Зеленского? Об этом в интервью 12 мая рассказал политолог Андрей Золотарёв

Андрей Золотарев. Биографическая справка © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" - Андрей Владимирович, как, по-вашему: закончена ли история с Бондаренко?

— История далеко не закончена, конфликт не исчерпан. Я думаю, что здесь есть два момента. Первый, объективный, момент: конфликт Киева и регионов закладывался уже больше десятилетия. Фактически мы имеем такую ситуацию, когда децентрализация резко увеличила финансовые возможности, амбиции региональных элит, но с 2012 года у них не складывается с должным политическим представительством.

В 2012 году их оттеснили политические команды лидеров партий, включая водителей, охранников, секретарш. В 2014 году — комбаты, волонтёры, антикоррупционные активисты, журналисты и так далее. В 2019 году всех накрыла «зеленая» волна. И в этой ситуации было только вопросом времени, когда региональные элиты выйдут на горизонтальное оформление своего проекта.

Это была объективная сторона — она была и осталась. Но есть и субъективный момент — это то, что черкасский городской голова, который месяц назад ратовал за жесточайший карантин без всяких демократических реверансов, вдруг радикально изменил позицию. При этом, делая достаточно острые выпады в адрес президента, он как-то гладко и лояльно обходит министра внутренних дел.

Поэтому мне кажется, что в случае с Анатолием Бондаренко мы имеем такой субъективный фактор, который повлиял на его позицию.

- А с чем связана такая лояльность к Арсену Авакову?

— Вот я гадаю. Говорить, что со стороны Авакова прошла такая интрига, чтобы Бондаренко сделал выпады… Ну, вот терзаюсь догадками. Пытаюсь найти, где бы Бондаренко высказался по поводу неадекватности полицейских действий, но он лоялен. Хотя вот другие критикуют как раз избирательность действий полиции.

- Почему вообще, если конфликт центра и регионов закладывался в течение десятилетия, он выстрелил именно сейчас?

— Я уже говорил, что децентрализация дала новые возможности, новые амбиции, но она не завершена. И более того, сейчас в условиях экономического и финансового кризиса центр не спешит справедливо завершить децентрализацию, чтобы финансовая пирамида страны была всё-таки поставлена с головы на ноги.

Наблюдаются процессы такой обратной централизации, что, естественно, порождает недовольство. Очень заметно пострадали бюджеты городов по сравнению с 2018-2019 годами. Естественно, во время выборов это будет артикулироваться заявлениями типа «Киев нам недодал», «Киев нас обобрал». Это должно будет прийти к какому-то логическому завершению.

Я не произношу слово «федерализация», но то, что регионы будут требовать себе больше полномочий, — это неизбежно и будет порождать конфликт. То есть президента ставят на растяжку: если Зеленский начнёт репрессивные действия в отношении Бондаренко или других мэров, он будет репутационно терять. Делая вид, что не заметил, точно так же будет терять, убеждая в слабости Киева: «Акелла промахнулся».

Таран против Зеленского. Штрихи к портрету мятежного мэра Черкасс © Facebook, Анатолій Бондаренко - Это особенно актуально в преддверии местных выборов. Как думаете, может ли появиться условная «партия мэров»?

— Сейчас каналы [одного из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора] Медведчука, [лидера партии «Европейская солидарность» Петра] Порошенко, достаточно эффективно минусуя «Слугу народа» и Зеленского, практически ничего не добавляют себе, как показывает социология. Но они формируют площадку для появления новых политических проектов. Возможно, мы сейчас видим зарождение непарламентской оппозиции — команды того же [экс-замглавы Администрации Виктора Януковича, юриста Андрея] Портнова, которая уже на следующих выборах может встать у власти.

Мы также видим подрастающий рейтинг Партии Шария. По данным КМИС, он ближе к 5%-ному барьеру на фоне того же падающего «Голоса», «Оппоблока», «Свободы», Радикальной партии.

Тут же «партия мэров». Зеленский и сделал шаг назад (и это правильно в плане того, что у каждого мэра есть своя региональная квазипартия), и поставил мэров на растяжку, и они теперь будут думать: выходить на собственный проект или предпочесть синицу в руках журавлю в небе? Но я думаю, что к парламентским выборам такой проект оформится.

Поэтому наверняка осенью начнётся вот этот процесс обновления политических элит, который начался в 2019 году, но продолжится в куда более активной форме. Разочарованные в новых будут искать других новых. Думаю, местные выборы могут стать катализатором процесса организационного оформления и смыслового наполнения такой политической силы, которая могла бы представлять интересы регионов.

- Чем ответят у Зеленского? Есть сейчас у власти какие-то рычаги?

— Как раз региональная политика — это слабое звено в политике Зеленского. Вообще региональная политика была проблемным моментов всегда — и в середине 90-х, когда пришел [второй президент Украины Леонид] Кучма. Но там после 95-96 годов, когда были заметны достаточно серьезные трения с региональными элитами, нашли общий язык, и в принципе ко вторым выборам Кучмы текущие проблемы решили. Проблемным это место было и у [третьего президента Украины Виктора] Ющенко. То есть сказать, что эта проблема родилась вчера-позавчера, нельзя.

Определяющим моментом в этом вопросе являются кадры. Очевидно, что у Зеленского в кадровом составе применительно к региональной политике заниматься этим явно некому. То есть нет фигуры, которая была бы на высоте своего положения.

- То есть будут попытки кого-то назначить? Кто это может быть?

— Возможно, что такого человека надо искать среди старых, потому что пока в команде Зеленского… Хотя там и есть Трофимов, отзывы о нём неплохие, но, возможно, по своему опыту он не дотягивает. Это заметно, об этом говорят многие. Я бы искал среди старых, которые умеют найти общий язык с грантоедами.

- А согласятся ли "старички" этим всем заниматься?

— Все старые, битые, опытные люди, конечно, прекрасно понимают аховость ситуации, и, как говорится, «блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые». Зачем лезть в кресло, которое может стать электрическим стулом?