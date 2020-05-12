Сенат Узбекистана на пленарном заседании в понедельник принял постановление об одобрении участия страны в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в качестве наблюдателя.
«Учитывая, что основу ЕАЭС составляют энергоизбыточные страны, я не исключаю, что Узбекистан, который тоже является страной энергоизбыточной, вполне может встроиться в Евразийский союз, поскольку интересы России и Казахстана им близки», — констатировал эксперт.
Другое дело, указал политолог, что в свое время Узбекистан предпринял неудачную попытку вступления в ЕврАзЭС, потому что они это делали по политической указке тогдашнего президента Каримова и условия своего вступления особенно не отстаивали.
«Была политическая задача вступить — вступили, почувствовали, что невыгодно, и приостановили свое членство», — пояснил Жарихин.
Будем надеяться, что сегодняшний президент Узбекистана значительно лучше понимает экономические реалии, отношение страны к этому будет более прагматичным, и движение в сторону Евразийского союза продолжится, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.