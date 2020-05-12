Если Узбекистан прагматично отнесется к своему участию в Евразийском экономическом союзе, он сможет легко встроиться в это объединение. Об этом рассказал заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью изданию Украина.ру

Политолог Жарихин: В вопросе евразийской интеграции Россия все успешнее отстаивает свои интересы © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Учитывая, что основу ЕАЭС составляют энергоизбыточные страны, я не исключаю, что Узбекистан, который тоже является страной энергоизбыточной, вполне может встроиться в Евразийский союз, поскольку интересы России и Казахстана им близки», — констатировал эксперт.

Другое дело, указал политолог, что в свое время Узбекистан предпринял неудачную попытку вступления в ЕврАзЭС, потому что они это делали по политической указке тогдашнего президента Каримова и условия своего вступления особенно не отстаивали.

«Была политическая задача вступить — вступили, почувствовали, что невыгодно, и приостановили свое членство», — пояснил Жарихин.

Будем надеяться, что сегодняшний президент Узбекистана значительно лучше понимает экономические реалии, отношение страны к этому будет более прагматичным, и движение в сторону Евразийского союза продолжится, заключил собеседник издания.

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