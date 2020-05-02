«Украинские политические элиты субъективно прозападно ориентированы и не до конца осознают интересы, которые существуют на Востоке, или же имеют некоторую предубежденность. То есть прозападность иногда является символом предубежденности по отношению ко всем остальным регионам мира, в том числе и по поводу возможности более тесного сотрудничества с Китаем», — рассказал политолог.
Создала барьеры на пути к сотрудничеству с Китаем и ситуация вокруг завода «Мотор Сич». Несмотря на то, что договоры о покупке предприятия китайскими компаниями были подписаны, украинская сторона решила заморозить сделку из-за позиции Вашингтона.
Тем не менее Владимир Воля не исключает, что в следующем году может произойти небольшая качественная подвижка в политике украинского руководства в отношении Китая, если ослабнет противодействие США.
В таком случае сотрудничество между Украиной и КНР в вопросах научно-технических совместных разработок, в инфраструктурных проектах может усилиться.
Полностью интервью можно прочитать здесь.