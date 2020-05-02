Мировоззренческие особенности правящей украинской политической элиты препятствуют тесному экономическому сотрудничеству с Китаем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический эксперт Украинского института политики Владимир Воля

«Украинские политические элиты субъективно прозападно ориентированы и не до конца осознают интересы, которые существуют на Востоке, или же имеют некоторую предубежденность. То есть прозападность иногда является символом предубежденности по отношению ко всем остальным регионам мира, в том числе и по поводу возможности более тесного сотрудничества с Китаем», — рассказал политолог.

Владимир Воля: Китайским инвестициям в Украину мешает предвзятое отношение власти к сотрудничеству с Китаем © скриншот с видео ФАН

Тем не менее Владимир Воля не исключает, что в следующем году может произойти небольшая качественная подвижка в политике украинского руководства в отношении Китая, если ослабнет противодействие США.

В таком случае сотрудничество между Украиной и КНР в вопросах научно-технических совместных разработок, в инфраструктурных проектах может усилиться.

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