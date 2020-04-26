Ввиду глубокого кризиса, в котором сегодня оказалась Украина, Киев намерен сделать ставку на внутренние силы, что требует увольнения с ключевых должностей ассоциированных с Западом чиновников. Об этом политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник сказал в интервью изданию Украина.ру 25 апреля

Коррупция антикоррупционеров: за что в Украине уволили глав таможенной и налоговой служб © Facebook/Max Nefyodov, Державна податкова служба України Сергея Верланова и Максима Нефёдова. Предположительно, причиной стало создание коррупционных схем.

Бортник считает, что эти увольнения укладываются в логику смены правительственного состава и, соответственно, государственного управления Украины.

«В целом эти отставки стоит рассматривать в русле этого национального поворота в госуправлении украинском, который начался с отставок [главы Офиса президента Андрея] Богдана, [премьера Алексея] Гончарука, [генпрокурора Руслана] Рябошапки. Техас должны грабить техасцы, и такой поворот мы сегодня наблюдаем в украинской политике», — отметил он.

При этом эксперт подчеркнул, что это не означает, что Украина отворачивается от Запада, но, войдя в глубокий кризис и не имея ощутимой поддержки со стороны западных партнеров, Киев пытается делать ставку на внутренние силы.

Соответственно, контроль над таможней и налоговой службой со стороны внешних игроков в таком случае является неприемлемым.

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