В пятницу, 24 апреля, Кабмин Украины уволил глав налоговой и таможенной служб Сергея Верланова и Максима Нефёдова. Предположительно, причиной стало создание коррупционных схем.
Бортник считает, что эти увольнения укладываются в логику смены правительственного состава и, соответственно, государственного управления Украины.
«В целом эти отставки стоит рассматривать в русле этого национального поворота в госуправлении украинском, который начался с отставок [главы Офиса президента Андрея] Богдана, [премьера Алексея] Гончарука, [генпрокурора Руслана] Рябошапки. Техас должны грабить техасцы, и такой поворот мы сегодня наблюдаем в украинской политике», — отметил он.
При этом эксперт подчеркнул, что это не означает, что Украина отворачивается от Запада, но, войдя в глубокий кризис и не имея ощутимой поддержки со стороны западных партнеров, Киев пытается делать ставку на внутренние силы.
Соответственно, контроль над таможней и налоговой службой со стороны внешних игроков в таком случае является неприемлемым.
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