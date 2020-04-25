В пятницу, 24 апреля, Кабмин Украины уволил глав налоговой и таможенной служб Сергея Верланова и Максима Нефёдова. Предположительно, причиной стало создание коррупционных схем. О чем говорят эти увольнения и какие будут последствия, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник рассказал в интервью Украине.ру

Руслан Бортник. Биографическая справка © Руслан Бортник - Руслан, как вам кажется, увольнение глав таможенной и налоговой служб стало неожиданностью или было каким-то закономерным событием?

— По-своему оно стало неожиданностью, потому что еще буквально месяц назад экс-министр финансов г-н [Игорь] Уманский, который требовал уволить Нефёдова и Верланова, сам был уволен. И казалось, что действительно позиции руководства таможни и налоговой службы, которое имеет хорошие связи с западными партнерами, особенно Нефёдов, сегодня не критичны. Но, скорее всего, мне кажется, тут был спусковой крючок.

Первая причина — это сам президент, который, больше месяца назад отправляя в отставку правительство [Алексея] Гончарука, заявил, что таможня недособрала 16 миллиардов гривен — приблизительно $500 миллионов.

И второе — буквально несколько дней назад была обнародована информация, по которой Нефёдов сам себе увеличил зарплату в пять раз через премию. То есть выписал себе мегазарплату, несмотря на то что было решение правительства, которое ограничило внешний поток зарплат для чиновников намного ниже уровнем.

- Вы упомянули смену правительства. Укладывается ли в эту логику увольнение Верланова и Нефёдова?

— Да, в целом эти отставки стоит рассматривать в русле этого национального поворота в госуправлении украинском, который начался с отставок [главы Офиса президента Андрея] Богдана, Гончарука, [генпрокурора Руслана] Рябошапки. Техас должны грабить техасцы, и такой поворот мы сегодня наблюдаем в украинской политике.

Это не означает, что Украина разворачивается от Запада или чего-то. Но Украина, войдя в глубокий кризис сегодня и не имея ощутимой поддержки со стороны западных партнеров, пытается делать ставку на внутренние силы. То есть президент и его команда ищут поддержку у большого бизнеса, у украинских олигархов.

И, конечно, в таком ключе контроль над таможней и налоговой службой со стороны внешних игроков или влияние их на эту ситуацию абсолютно неприемлемы. Вот этот национальный поворот в госуправлении мы продолжаем наблюдать.

Коррупция антикоррупционеров: за что в Украине уволили глав таможенной и налоговой служб © Facebook/Max Nefyodov, Державна податкова служба України - То есть будут еще отставки?

— Я думаю, что будет увольнение [директора Национального антикоррупционного бюро Артема] Сытника, возможно, кого-то еще из министров, ориентированных на внешние либеральные круги. Но как минимум на время кризиса, наверное, в этом будет состоять госполитика.

- Возвращаясь к таможне и налоговой службе. За годы независимости Украины руководящие должности здесь стали одними из самых часто сменяемых в государственной иерархии. И, как правило, снимают их всегда с криминальными последствиями. Можно вспомнить, например, главу ГФСУ в 2015-2017 гг. Романа Насирова или и.о. главы ГФСУ в 2017-2018 гг. Мирослава Продана, которых обвиняли в хищениях. Почему так происходит?

— Мы понимаем, что это достаточно коррумпированные в стране должности, которые являются концентрацией коррупционных предложений и обвинений всегда.

Но, обращу внимание, что Нефёдова и Верланова уволили очень щадяще, то есть с выплатой всех компенсаций, неустоек, сохранением соцпакета. По очень щадящей статье их уволили. Это показывает нам, что их головы никому не были нужны, нужны их кресла.

- Это значит, что последствий для них никаких не будет?

— Думаю, что будут попытки проводить аудиты или возбуждать какие-то следствия, но какого-либо наказания им не стоит бояться.