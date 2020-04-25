Уволенным в связи с коррупцией с постов руководителей налоговой и таможенной служб Сергею Верланову и Максиму Нефёдову не следует опасаться какого-либо наказания. Об этом политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник сказал в интервью изданию Украина.ру 25 апреля

Коррупция антикоррупционеров: за что в Украине уволили глав таможенной и налоговой служб © Facebook/Max Nefyodov, Державна податкова служба України

По словам Бортника, указанные должности на Украине являются очень коррупционными.

«Но, обращу внимание, что Нефёдова и Верланова уволили очень щадяще, то есть с выплатой всех компенсаций, неустоек, сохранением соцпакета. По очень щадящей статье их уволили. Это показывает нам, что их головы никому не были нужны, нужны их кресла», — отметил эксперт.

Он предполагает, что попытки проводить аудит или возбуждать какие-то следствия в отношении уволенных чиновников будут, однако какого-либо наказания им бояться не стоит.

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