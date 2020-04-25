В пятницу, 24 апреля, Кабмин Украины уволил Верланова и Нефёдова. Предположительно, причиной стало создание коррупционных схем.
По словам Бортника, указанные должности на Украине являются очень коррупционными.
«Но, обращу внимание, что Нефёдова и Верланова уволили очень щадяще, то есть с выплатой всех компенсаций, неустоек, сохранением соцпакета. По очень щадящей статье их уволили. Это показывает нам, что их головы никому не были нужны, нужны их кресла», — отметил эксперт.
Он предполагает, что попытки проводить аудит или возбуждать какие-то следствия в отношении уволенных чиновников будут, однако какого-либо наказания им бояться не стоит.
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