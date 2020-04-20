«Эту помощь нужно будет выделить из резервного фонда. Если люди потеряли дома, если им нужны стройматериалы, надо посмотреть, что нужно, и помочь. Государство должно поддерживать граждан в такой сложный период», — подчеркнул Владимир Зеленский.
Президенту доложили, что, по предварительным данным, в результате чрезвычайной ситуации было отселено около полусотни человек. Ориентировочная сумма ущерба составляет 25 млн гривен (около 70 млн рублей). Многие сгоревшие дома пустовали. Жертв среди населения нет.
Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что причиной массового распространения пожаров стало нарушение правил пожарной безопасности. Изменения законодательства о мерах противопожарной безопасности, по его мнению, помогут предотвратить подобные ситуации в будущем.