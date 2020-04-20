Власти Украины осуществляют предварительный подсчет убытков, причиненных жителям Житомирской области, а Кабинет министров рассмотрит вопрос компенсации этих убытков из-за пожаров уже на текущей неделе. Об этом 20 апреля сообщается на сайте президента Украины

Пожар больше не угрожает Чернобылю, огонь готовится перейти границу с Белоруссией © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк подчеркнул Владимир Зеленский.

Президенту доложили, что, по предварительным данным, в результате чрезвычайной ситуации было отселено около полусотни человек. Ориентировочная сумма ущерба составляет 25 млн гривен (около 70 млн рублей). Многие сгоревшие дома пустовали. Жертв среди населения нет.

Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что причиной массового распространения пожаров стало нарушение правил пожарной безопасности. Изменения законодательства о мерах противопожарной безопасности, по его мнению, помогут предотвратить подобные ситуации в будущем.