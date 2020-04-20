Памятные мероприятия в связи с 75-летием освобождения нацистского концентрационного лагеря Заксенхаузен перенесли из-за карантина на апрель следующего года, сообщает РИА Новости 20 апреля со ссылкой на официального представителя мемориала Хорста Зеференса

«Мы надеемся, что мы все-таки проведем запланированные мероприятия в следующем апреле, по случаю 76-летия освобождения. И, прежде всего, мы надеемся, что снова сможем пригласить гостей из числа бывших узников», — приводит агентство слова Зеференса.

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Военные Красной Армии и Войска Польского освободили концлагерь 22 апреля 1945 года. В нем было примерно три тысячи узников.

Более 30 тысяч человек перед освобождением войска СС вывели из лагеря, устроив им «марш смерти», который сопровождался зверствами со стороны охранников.

Сейчас на территории Заксенхаузена обустроен мемориал, который ежегодно посещают до 700 тыс. людей.