Ранее Назарбаева выиграла суд по делу об имуществе в Великобритании, якобы купленного на средства, заработанные нечестным путем.
Эксперт отметил, что эпизод с британским имуществом был только предварительной атакой на Назарбаеву со стороны той частью казахстанской элиты, которая заинтересована в том, чтобы Дарига сошла с политической авансцены.
«По всей видимости, у нас будет коллективное управление, но последнее слово будет оставаться за Даригой Назарбаевой. И когда Назарбаев решится на такой шаг, то начнут всплывать большие кейсы. Это только начало», — прогнозирует Мамырайымов.
Исходя из этого, добавил политолог, нельзя делать большие выводы о том, что выигрыш Назарбаевой в суде как-то серьёзно повлияет на результат внутриполитической борьбы в Казахстане.
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