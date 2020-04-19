Массивные информационные атаки на дочь первого президента Казахстана Даригу Назарбаеву начнутся в тот момент, когда ее отец решится передать ей ключевые бразды правления республикой. Об этом рассказал казахстанский политолог Талгат Мамырайымов в интервью изданию Украина.ру

Казахстанский эксперт Мамырайымов: Война против Дариги Назарбаевой только начинается © Platon.asia

Эксперт отметил, что эпизод с британским имуществом был только предварительной атакой на Назарбаеву со стороны той частью казахстанской элиты, которая заинтересована в том, чтобы Дарига сошла с политической авансцены.

«По всей видимости, у нас будет коллективное управление, но последнее слово будет оставаться за Даригой Назарбаевой. И когда Назарбаев решится на такой шаг, то начнут всплывать большие кейсы. Это только начало», — прогнозирует Мамырайымов.

Исходя из этого, добавил политолог, нельзя делать большие выводы о том, что выигрыш Назарбаевой в суде как-то серьёзно повлияет на результат внутриполитической борьбы в Казахстане.

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