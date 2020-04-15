Казахстанский политолог Талгат Мамырайымов в интервью изданию Украина.ру рассказал об особенностях внутриэлитной борьбы в республике, а также описал реальную ситуацию с коронавирусом

Эксперт Мамырайымов: Если режимы Средней Азии не будут меняться в условиях пандемии, их ждет крах © Platon.asia - Талгат, дочь и внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева — Дарига Назарбаева и Нурали Алиев — выиграли суд по делу об имуществе в Великобритании, якобы купленного на средства, заработанные нечестным путем. Как это повлияет на внутриэлитную борьбу в республике?

— Я не думаю, что из этого можно делать большие выводы, касающиеся внутриполитической борьбы. У Дариги Назарбаевой достаточно много активов за рубежом, в том числе недвижимости, в первую очередь в западных странах. То, что она это дело выиграла, ничего грандиозного не означает.

Может, у Дариги Назарбаевой сильное лобби в британской элите, может, сильные юристы, а может, тут сыграли эти оба фактора. В таких делах в Британии обращают серьезное внимание на юридические проволочки и юридический фактаж. Там очень щепетильно к таким вещам подходят, и команда юристов Назарбаева надавила на точки, которые позволили ей это дело развалить.

Это была только предварительная атака людей, заинтересованных в том, чтобы Дарига Назарбаева сошла с политической авансцены. За этой атакой последуют и другие атаки.

Я еще хотел уточнить, что ключевую роль в этом деле сыграло заграничное бюро оппозиции Казахстана под руководством Серика Медетбекова. Оно долгие годы собирало информацию по активам нашей элиты за рубежом, передает эту информацию западным государствам, чтобы эти средства вернулись в Казахстан.

Они тут не преследуют больших политических целей. Вряд ли они связаны с крупными элитариями, которые находятся внутри нашей страны. Здесь есть определенный момент гражданского участия.

Здесь много подводных камней, и за одним этим кейсом последуют и другие. Два года назад было обнаружено, что у Дариги Назарбаевой есть активы в панамском офшоре. Все это будет всплывать в момент, когда начнется непосредственный процесс передачи власти для Дариги, если ее отец решится передать ей ключевые бразды правления.

По всей видимости, у нас будет коллективное управление, но последнее слово будет оставаться за Даригой Назарбаевой. И когда Назарбаев решится на такой шаг, то начнут всплывать большие кейсы. Это только начало.

- Как будет проходить эта передача власти? Дарига Назарбаева станет президентом?

— Есть два варианта: либо сохранение президентской вертикали власти, либо (и этот вариант исходит из администрации второго президента) построение полупрезидентской системы с более сильным парламентом, когда парламент сможет формировать кабинет министров.

В этой системе Дарига Назарбаева может быть спикером парламента или премьером, а президентом может остаться тот же Касым-Жомарт Токаев, полностью лояльный и подконтрольный ей. Ну а остальные посты могут занять другие родственники Назарбаева.

- Вы, я так понял, не видите в Токаеве потенциала, который позволил бы ему проводить самостоятельную политику?

— Нет, я не вижу в Токаеве самостоятельного игрока. Он полностью продукт Назарбаева, и сам это признает. А тот человек, продуктом которого ты являешься, имеет на тебя большой компромат.

Есть и другие сдерживающие Токаева факторы, в частности, арест ведущего китаеведа Константина Львовича Сыроежкина по обвинению в госизмене. Он был главным научным консультантом докторской диссертации Токаева (а по сути неофициальным советником. — Ред.).

Есть версия, что арестовавшие Сыроежкина люди хотят таким образом воздействовать на Токаева, дают ему понять, что опубликуют на него какой-то компромат за годы работы с Сыроежкиным, и тоже автоматически обвинят в государственной измене. Учитывая этот и другие факторы, Токаев молчит.

И потом, у Токаева нет для этого характера. Бывают люди, у которых не хватает духа, чтобы совершить за всю свою жизнь хотя бы один большой поступок. Токаев относится к таким людям, и я не думаю, что у него что-то получится.

- На чьей стороне Запад в этом внутриполитическом противостоянии?

— Он на стороне тех, кто может гарантировать статус-кво их активов в первую очередь на каспийском нефтяном шельфе и других стратегических отраслях. В принципе Дарига и другие родственники Назарбаева готовы предоставить гарантии, что статус-кво западных экономических интересов будет соблюден (в том числе и российских). Так что у них с Западом все нормально.

- Не могу не спросить про ситуацию с коронавирусом. Какие настроения в обществе, когда в Казахстане ожидают пика пандемии?

— Об этом сложно сказать. Я не думаю, что в республике есть достоверная информация о пандемии. Это в первую очередь связано с тем, что у нас не проводится массовых тестирований, и неизвестно, сколько на самом деле заболевших.

В последнее время власть стала активно подключать своих политтехнологов к обсуждению ситуации с коронавирусом, которые манипулируют общественным мнением, создают выгодное для власти освещение этой проблемы.

Поначалу власти немного растерялись, а теперь активизировались, даже провели выгодный для себя соцопрос на эту тему. Но я не уверен, что то, в каком ключе они занимаются общественным мнением, отражает реальную картину. На мой взгляд, эти исследования в основном были проведены только в крупных городах и опрашивали в основном коренных горожан.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Но коренные горожане — это не все население страны. Я даже не уверен, что в этом опросе были представлены все категории горожан. Так что я не верю, что эта выборка отражает настроения всего казахстанского общества.

Чем дольше будет действовать режим тотального карантина, тем больше будет накапливаться недовольство, потому что многие уже начинают голодать. Пособие в 42,5 тысячи тенге (около 100 долларов) дошло не до всех (подали заявку более четырех млн, получили чуть менее двух). И потом, даже если в семье только один ребенок, а единственный кормилец лишился постоянного дохода, то этой суммы все равно мало.

- Говорят, что при всех минусах системы власти Назарбаева в случае ее разрушения страна рискует погрузиться в хаос и гражданскую войну. Вы разделяете эти опасения?

— По всей видимости, после ухода Назарбаева в мир иной в республике за очень короткий срок пройдут большие изменения. Я не думаю, что его родственники без внешней поддержки Москвы, Китая или Запада смогут удержать власть хотя бы один год. В течение нескольких месяцев их сместят другие элитарии. У клана Назарбаева нет интеллектуальных и политических ресурсов, чтобы удерживать власть.