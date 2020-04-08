«Люди заразились на лыжных курортах Австрии и Италии. Этот вирус очень быстро в феврале был перенесен в Германию. Люди заражались не на лыжных трассах, а в ресторанах и на дискотеках. В Австрии заболевших много», — пояснил эксперт.
Именно молодые люди привезли в Германию вирус из Австрии, в Германии это поняли и стали оберегать старых людей от молодых, введя карантинные меры, уточнил политолог.
Рар добавил, что сейчас канцлер Ангела Меркель популярна, как в начале своей карьеры, поскольку обрушивший ранее ее рейтинг миграционный кризис на фоне пандемии забыт, и немцам нравятся жесткие меры в борьбе с коронавирусом, предпринятые ею.
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