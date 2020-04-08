Территории бывшей ГДР меньше подвержены пандемии потому, что на юге Германии заражение пошло от лыжников, которых в Восточной Германии не так много. Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар в интервью изданию Украина.ру

Александр Рар: в ситуации с коронавирусом многие хотят, чтобы Меркель осталась еще на 4 года © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Именно молодые люди привезли в Германию вирус из Австрии, в Германии это поняли и стали оберегать старых людей от молодых, введя карантинные меры, уточнил политолог.

Рар добавил, что сейчас канцлер Ангела Меркель популярна, как в начале своей карьеры, поскольку обрушивший ранее ее рейтинг миграционный кризис на фоне пандемии забыт, и немцам нравятся жесткие меры в борьбе с коронавирусом, предпринятые ею.

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