Молодые немцы заразились на лыжных курортах Австрии и Италии. Этот вирус очень быстро в феврале был перенесен в Германию. Люди заражались не на лыжных трассах, а в ресторанах и на дискотеках, утверждает немецкий политолог Александр Рар

- Александр, говоря сейчас с вами по телефону, я слышу, очень сильное щебетание птиц, поэтому делаю вывод, что вы гуляете в лесу. Причем, как я понимаю, в лесу под Берлином. Мне это напомнило наш фильм «Семнадцать мгновений весны», когда главный герой — советский разведчик Штирлиц — вывозил каждую весну свою хорошую знакомую фрау Заурих в лес и тоже под Берлином. Вот и вы сейчас как Штирлиц. Правда, на самоизоляции и карантине.

— (Смеется.) Ну что вы, до этого не дошло (в смысле, он не Штирлиц. — Прим. авт.). Я видел, конечно, этот фильм…

Мы каждый день с женой гуляем в лесу по часу. В лесу в Грюневальде. Недалеко от нашего дома. У нас есть секретные тропки. Вот мы по ним и ходим, взяв палки в руки. Дышим свежим воздухом. По Берлину сейчас лучше не передвигаться, вот мы и гуляем каждый день в лесу.

- Какова сейчас в Германии обстановка с коронавирусом? Прошла ли пандемия свой пик или нет?

— Сейчас чуть-чуть прослеживается некоторое успокоение общества, и уже видится свет в конце тоннеля. Пик заболеваемости ожидается сейчас на этой неделе — на католическую Пасху. Осталось четыре дня.

В Германии рекордно низкая смертность от пандемии. Врачи говорят, что кто-то умирает от последствий коронавируса, а кто-то от более серьезных заболеваний.

- Насколько серьезны экономические последствия пандемии?

— Если сейчас смотреть немецкую прессу и ток-шоу, то вы узнаете, что власти бросают все ресурсы на борьбу со вторым серьезнейшим экономическим кризисом. Сейчас все на него будут обращать пристальное внимание.

Правительство выделило бюджет на борьбу с коронавирусом, который в 200 раз больше, чем та денежная сумма, которую хотели без коронавируса тратить на инфраструктуру, на зеленую экономику, на вооружение и так далее.

- Откуда эти деньги взяли?

— Видимо, Германия тратит сейчас свои последние ресурсы и резервы. Все сейчас сосредотачиваются на том, как спасать экономику.

В Германии все же был половинчатый карантин, хотя в Баварии он был очень серьезный — там почти нельзя было выходить из дома. В Берлине хоть и нежелательно, но все же можно выходить на улицу, соблюдая определенную дистанцию между людьми.

У нас действуют правила. Немцы очень самодисциплинированны. Мне вчера надо было зайти в магазин. Перед ним выстроилась большая очередь, так как пускали небольшое количество людей в помещение. Каждый должен стоять на расстоянии нескольких метров от другого.

Меркель 19 или 20 апреля если не откажется от нынешних самоограничений, то будет где-то их начинать смягчать. Но все равно Европа в течение этого года все же будет жить в ограниченных рамках.

Людям будет запрещено или рекомендовано не собираться группами. Никаких торжеств или вечеринок. Но, может, какая-то экономическая жизнь возобновится. Например, откроют магазины. Наверное, прекратится карантин у школьников. Наверное, немцы не будут в этом году ездить в отпуска, предпочитая отпуск внутри Германии. Например, в лесах или на берегу Балтийского моря. С этим, думаю, нам всем придется очень долго жить.

- Откроет ли Германия свои границы снова?

— Для меня это тоже интересно. Не думаю, что границы с Италией и Испанией, сильно зараженными странами, будут у нас быстро открыты. На юге Германии — в Баварии и на границе с Бельгией, там, где в феврале справляли карнавал, — заразилось очень много людей и было много смертных случаев. На востоке Германии всего этого было гораздо меньше.

- У нас предполагают, что это из-за того, что в свое время в ГДР делали прививки от туберкулеза, а в Западной Германии нет. Так ли это?

— Я в первый раз слышу от этом. Не знаю, я делал в 70-х прививки от туберкулеза. Тут, наверное, другое. На юге Германии заражение пошло от лыжников. Их там много. А на востоке меньше.

Люди заразились на лыжных курортах Австрии и Италии. Этот вирус очень быстро в феврале был перенесен в Германию. Люди заражались не на лыжных трассах, а в ресторанах и на дискотеках. В Австрии заболевших много.

Именно молодые люди привезли в Германию вирус из Австрии. В Германии это поняли и стали оберегать старых людей от молодых, введя карантинные меры.

- Из-за пандемии был отложен съезд ХДС, на котором должны были определить преемницу Меркель. Когда он все-таки будет? Что об этом известно?

— Сейчас Меркель популярна, как в начале своей карьеры канцлера. Миграционный кризис на фоне пандемии забыт. Немцам нравятся жесткие меры в борьбе с коронавирусом, предпринятые Меркель.

Те, кто претендовал на ее место канцлера, сейчас поутихли. Мало того, многие хотят, чтобы Меркель осталась на посту канцлера еще на четыре года.