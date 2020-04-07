Именно Аваков, подчеркнул эксперт, является главным игроком нынешней политической системы, который для этой системы даже важнее президента Владимира Зеленского.
«А кто был министром внутренних дел, когда жгли людей на майские праздники в Одессе, когда убивали Шеремета, кто курировал расследование дел о расстрелах на Майдане? Аваков. И как при этом можно рассчитывать, что сейчас что-то будет расследовано», — задается вопросом Гожый.
При этом юрист допускает, что парочкой «пешек» при расследовании резонансных дел вполне могут пожертвовать, однако, по его мнению, все это превратится в сплошной пиар и в конечном итоге ничем не закончится.
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