Пока Арсен Аваков будет главой МВД Украины, говорить о расследовании расстрелов на Майдане, одесской трагедии, убийствах Олеся Бузины и Павла Шеремета невозможно. Об этом рассказал адвокат Андрей Гожый в интервью изданию Украина.ру

Гожый о том, почему громкие уголовные дела в Украине не имеют явной судебной перспективы © Facebook, Андрей Гожый - адвокат

«А кто был министром внутренних дел, когда жгли людей на майские праздники в Одессе, когда убивали Шеремета, кто курировал расследование дел о расстрелах на Майдане? Аваков. И как при этом можно рассчитывать, что сейчас что-то будет расследовано», — задается вопросом Гожый.

При этом юрист допускает, что парочкой «пешек» при расследовании резонансных дел вполне могут пожертвовать, однако, по его мнению, все это превратится в сплошной пиар и в конечном итоге ничем не закончится.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.