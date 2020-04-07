Новое руководство Генпрокуратуры Украины вряд ли продвинется в расследовании громких дел, поскольку это ведомство — часть системы, которая в расследовании этих дел не заинтересована. Возможно, пожертвуют «пешками». Однако и Порошенко расслабляться не стоит. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал адвокат и правозащитник Андрей Гожый

- Андрей, с приходом Ирины Венедиктовой на пост генпрокурора связывали надежды на громкие «посадки» топ-коррупционеров, рассчитывали на расследование громких дел. Как вы считаете, есть ли на это политическая воля у властей? Может ли, например, «дело Стерненко» стать первым в этом ряду?

— Если говорить конкретно о Стерненко, то это та пешка, которой можно пожертвовать для того, чтобы прикрыть более мощных политических игроков. Поскольку «дело Стерненко» на слуху, оно просто явно выделяется своей беспредельностью в прикрытии органами следствия и прокуратуры возможно совершённого преступления, то в принципе тут можно ожидать какого-то продвижения. Стерненко могут пожертвовать. Тем более что предъявление подозрения — это ещё не значит предъявление обвинения, а предъявление обвинения необязательно означает избрание меры пресечения в виде содержания под стражей, а содержание под стражей ещё не означает посадку в тюрьму за возможное совершённое преступление. Мы видели множество дел, где и подозрения предъявляли… Андрей Гожый. Биографическая справка © Facebook, Андрей Гожый - адвокат

Громкий «пшик» этой власти — это «дело Пашинского». Пашинскому и подозрение предъявили, и обвинение, и вроде как закрыли его, а потом отпустили — и всё. Похоже на то, что это «дело» лопнуло и развалилось. Можно вспомнить и громкое «дело Розенблата», дело предыдущей власти, которое тоже закончилось ничем. Хотя и «цирк» в Верховной Раде устраивали, и кино нам показывали, и браслет на него надевали, но закончилось всё на данный момент «пшиком».

Мы видим нежелание расследовать действительные дела, например, нападения на журналистов. Тут наблюдаются двойные стандарты. Так, мы видели недавно, как какой-то «атошник» потолкал журналистку телеканала «ZIK», и его задержали буквально через несколько часов.

- Но это ведь свидетельствует о хорошей работе правоохранительных органов?

— Да, но вот на журналиста Андрея Лактионова лидер организации С14 Карась с группой отморозков напали прямо в суде. И полиция с прокуратурой, которую сейчас возглавила Венедиктова, уже два года не могут найти Карася и отморозков, которые нападали…

— Но Венедиктова только недавно возглавила генпрокуратуру…

— Но она пришла туда из ГБР. Чем она себя проявила на предыдущей должности — вот это знак вопроса.

- Венедиктову называли чуть ли не врагом Порошенко, поскольку она обвиняла прежнего генпрокурора Рябошапку в блокировании дел, где фигурировал пятый президент. Но его фракция «Европейская солидарность» дала голоса за закон о рынке земли и может помочь власти голосами при принятии закона о запрете возврата банков. На ваш взгляд, теперь Порошенко в безопасности? Сергей Пашинский. Биографическая справка © РИА Новости, Михаил Маркив | Перейти в фотобанк

— Явно не генпрокурор будет тем человеком, который будет решать судьбу Порошенко. Мы должны смотреть не на должности и фамилии, а на систему. А система какая? Страной управляет такой своеобразный совет олигархов под влиянием внешних политических сил, сил тех стран, где находятся их деньги. Думаю, временный иммунитет Порошенко, скорее всего, получил. Но на Украине ничего не бывает вечного, и здесь (в политике. — Ред.) нет таких понятий, как репутация и данное честное слово. Поэтому слово дали, слово забрали… Когда-то и Юлия Тимошенко не ожидала, что Янукович её посадит. Поэтому на месте Порошенко, я полагаю, расслабляться не стоит.

Однако надо учитывать резкий и колоссальный обвал рейтинга Зеленского из-за его административных — вместо медицинских — мер по борьбе с коронавирусом. Коме того, он теряет поддержку общества из-за своей боязни наступить на «мозоль» определённого (националистического. — Ред.) электорального меньшинства. И сейчас Зеленский уже не имеет хорошего шанса для посадки Порошенко. А у Порошенко рейтинг растёт…

- Есть ли, на ваш взгляд, перспектива расследования самых громких уголовных дел — расстрелов на Майдане, дела о сожжении людей 2 мая в Одессе, убийств Олеся Бузины, Павла Шеремета? Кстати, по делу об убийстве Шеремета новый генпрокурор обещает, что увидим скоро «какой-то результат»…

— Я думаю, это те дела, про которые можно забыть. Если возьмём дело об убийстве Шеремета, то тоже всё закончилось грандиозным «пшиком» — уже этой новой власти. Дело передано в суд, а то, что уже в суде, если оно не было качественно расследовано, то — извините — в суде дело и похоронится.

Дело о сожжении людей 2 мая в Одессе… От этого и старая власть, и новая всячески открещиваются, отмахиваются, пытаются не замечать. Дело-то явно политическое, это была расправа с инакомыслием. И там очень много интересантов… Арсен Аваков. Биографическая справка © Yulia Babych

А в общем, касаемо всех перечисленных дел можно ответить вам одним словом: (глава МВД Украины. — Ред.) Аваков. Он является главным игроком нынешней политической системы, и он, я думаю, будет реально поглавнее, чем Зеленский. А кто был министром внутренних дел, когда жгли людей на майские праздники в Одессе, когда убивали Шеремета, кто курировал расследование дел о расстрелах на Майдане?

- Аваков…

— Вот именно. И как при этом можно рассчитывать, что сейчас что-то будет расследовано.

Но парочкой «пешек» вполне могут и пожертвовать. Однако, я думаю, это будут такие «пиар»-дела, будет поп-юриспруденция, «популярная юриспруденция» — и это ничем не закончится.