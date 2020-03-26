Украина не может использовать меры по борьбе с экономическими последствиями коронавируса, применяемые в России, но может перенять сам подход к ситуации. Об этом директор Информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков сказал в интервью изданию Украина.ру 26 марта

Владимир Путин выступил с телеобращением к жителям страны относительно пандемии коронавируса, в котором рассказал о мерах поддержки граждан и бизнеса.

По словам Рудякова, перечисленные Путиным меры невозможно реализовать на Украине ввиду отсутствия ресурсной базы для подобного рода мероприятий. Единственное, что, по его мнению, могла бы перенять Украина, — это сам подход, проявляющийся в концентрации госресурсов на защите населения от вируса и предотвращении катастрофических социально-экономических последствий.

«Элемент российского опыта, который нам бы очень пригодился, — это намерение государственной власти России часть ответственности и убытков, которые производит эта ситуация, переложить на все слои населения, в том числе на богатые, элитные с точки зрения имущественного положения. У нас это по-другому: все сбрасывается на плечи беднейших слоев. У нас власть по-другому думает и действует», — отметил политолог.

Он также обратил внимание на то, что сегодня, в условиях остановки экономического движения из-за карантина, у Украины нет средств на обеспечение даже регулярных выплат, не говоря уже о дополнительных.

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