В среду, 25 марта, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к соотечественникам в связи с эпидемией коронавируса, в котором рассказал о мерах поддержки для граждан и бизнеса. Почему предложенные российским лидером меры неприменимы к Украине, Украине.ру рассказал директор Информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков

Павел Рудяков. Биографическая справка © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк - Павел Николаевич, как вы можете оценить предложенные президентом РФ меры по борьбе с коронавирусом и его последствиями? Есть что-то, с чем вы не согласны, или, напротив, то, что можно было бы применить на Украине?

— Насчет применить к Украине — это риторический вопрос. У нас совсем другие условия экономические: отсутствует ресурсная база для подобного рода мероприятий. Поэтому насчет применения к Украине, может, сам принцип такого ответственного подхода, который в данном конкретном случае проявился в мерах, которые предложены президентом России.

Этот подход проявляется в концентрации государственных ресурсов на важнейших направлениях, которые сегодня есть, — это прежде всего защита от вируса населения страны, а с другой стороны, предотвращение катастрофических социально-экономических последствий. Это нам бы очень пригодилось, у нас дефицит в этом плане. Второе — это попытка сыграть на опережение, то есть не реагировать на то, что произошло вчера, а такая линия всегда ущербна, потому что закладывает опоздание в реагировании.

И последний элемент российского опыта, который нам бы очень пригодился, — это намерение государственной власти России часть ответственности и убытков, которые производит эта ситуация, переложить на все слои населения, в том числе на богатые, элитные с точки зрения имущественного положения. У нас это по-другому: все сбрасывается на плечи беднейших слоев. У нас власть по-другому думает и действует.

Украина после коронавируса: дефолт и 10 лет экономического ада © Украина.ру

Вообще давно пора перестать сравнивать Россию и Украину, потому что мы разошлись давно в экономическом потенциале, социально-экономической политике. Ну, бедная страна и средняя страна — у кого есть машина и квартира, а у кого нет ни того, ни другого. Поэтому меры разные.

- А эффективны ли украинские меры? Насколько оправданно введение карантина, режима чрезвычайной ситуации?

— Какой то процент эффективности в этом, конечно, присутствует. Это же не украинское правительство придумало. Эти меры берутся из зарубежного опыта, копируются и переносятся на наши условия.

Насколько они эффективны? Дело же в том, что это не борьба против эпидемии. У нас нет возможности: у нас разрушено медицинские обеспечение, мы не можем лечить граждан, мы можем только замедлить распространение вируса. Глава Всемирной организации здравоохранения сформулировал уже, что самоизоляция и карантин не лечат, не избавляют от угрозы, они просто оттягивают по времени, что тоже эффективно.

Но для того, чтобы тянуть во времени эту ситуацию, нужно иметь ресурсы экономические. Наши экономисты подчеркнули, что финансовых запасов около 60%, или почти 70% населения Украины хватит на две недели. О чем тогда говорить дальше?

Так что в целом меры украинского правительства эффективны, но с точки зрения медицинской не имеют к этому никакого отношения. Они просто оттягивают по времени проявление коллапса медицинского обеспечения.

- Может ли нынешняя ситуация быть использована в политических целях? Для протаскивания законов, например?

Обращение Путина: три источника, три составные части © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

- Насколько существенным может быть такое перераспределение?

— Серьезные изменения в принципе возможны, поскольку сейчас ситуация крайне динамичная, в том числе политическая. Они могут произойти и, очевидно, произойдут, если пойдет резкое ухудшение ситуации, а такой сценарий, к сожалению, тоже нельзя исключать. Потому что все предпринятые властью меры fifty-fifty — могут дать положительный результат, а могут и не дать.

А поскольку все теоретические раскладки показывают, что мы такая страна, что у нас это все будет развиваться по не самому безопасному «итальянскому» сценарию, то у нас возможны политические катаклизмы, включая ситуативную децентрализацию, при которой большие города миллионные могут защитить своих людей лучше, чем в целом по Украине. Тоже скромно, тоже по-бедному, но лучше, чем будут выполнять указания из Киева.

Поэтому возможна у нас такая ситуация. Она уже очень нестабильная и провоцирует дальнейшую дестабилизацию.

- Есть какие-то конкретные силы, которые сознательно идут на это?

— Какого-то субъекта политического процесса, который сознательно шел бы на это, я сейчас не вижу. Кроме того, мы критично зависим от внешнего управления, в том числе в политических проектах, направленных на резкие изменения. А внешних санкций извне сейчас нет, поэтому внутренние игроки не высовываются. Поэтому группы, которая целенаправленно сейчас шла бы на «карантинный Майдан», пускай и виртуальный, сейчас нет.

Экономист Охрименко: украинцев ждет рост цен, безработица и дефицит продуктов © Скриншот из видео Украина.ру - А что насчет олигархов, к которым обратился Зеленский за финансовой помощью? Будут как-то использовать эту ситуацию?

— Олигархи уже пользуются. В этом смысле характерен пример Александра Ярославского, который был на встрече вместе с братом у Зеленского, а потом приехал домой и лягнул буквально и словом, и делом губернатора: сказал, я тут теперь главный, мне президент поручил областью управлять, и стал там наводить свои порядки. И думаю, что это идет по многим областям.

Но все олигархические действия направлены на получение сверхприбыли, а сейчас у них идут большие экономические потери, и они этим обеспокоены. Так что, думаю, никто из них сейчас в политические игры вступать не будет.

Но вот такая децентрализация, мне кажется, уже идет. Ситуация очень быстро развивается, даже если мы не видим, что она развивается.

- Что в такой ситуации может предпринять Зеленский?

— Он, к большому сожалению, даже не он лично, а коллективный Зеленский, то есть группа, которая от его имени занимается делами, оказался в очень тяжелой ситуации, поскольку не успел взять рычаги реального управления страной. И сейчас Зеленский напоминает генерала, чья армия оказалась в тяжелой ситуации, и он берет винтовку и идет с ней в цепи первым, оставляя армию без руководства.

Здравозахоронение. Медицина Украины не лечит, а зарабатывает на пациентах © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Президенту и Офису нечего предложить, у них нет ресурсов, чтобы они могли, как Путин, раздавать или, по крайней мере, обещать, что раздадут материальную помощь… Нет фондов стабилизационных.

Сегодня у Зеленского нет возможности взять под контроль ситуацию, поэтому он плывет по течению и занимается пиар-обеспечением (тут он профессионал), но этого мало. Нужно, чтобы было реальное обеспечение этого виртуального мира, которым он руководит.