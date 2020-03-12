Ранее существенно упал курс украинской национальной валюты, хотя ситуация на мировых финансовых рынках была благоприятной для Украины.
«То, что происходит сейчас, — это остаточные явления управленческих решений, принимаемых Нацбанком и Минфином, и пирамиды ОВГЗ (облигации внутреннего госзайма. — Ред.), когда спекулянты получили возможность нажиться на украинских финансовых бумагах», — сказал эксперт.
Теперь Украина должна платить и проценты по ОВГЗ, и закрывать внешние долги, добавил он.
При этом если в январе 2019 года иностранные спекулянты приобрели ОВГЗ по хорошей процентной ставке на сумму 6,3 млрд гривен, то на январь 2020 года ценных госбумаг в руках спекулянтов было на 123 млрд гривен.
В феврале 2020-го сумма вложений превысила 126 млрд гривен, подчеркнул аналитик.