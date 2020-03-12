Нарастающий кризис в украинской экономике не связан с кризисными явлениями в мировой экономике, сказал экономист Игорь Гарбарук на пресс-конференции в Киеве 11 марта

Ранее существенно упал курс украинской национальной валюты, хотя ситуация на мировых финансовых рынках была благоприятной для Украины.

«То, что происходит сейчас, — это остаточные явления управленческих решений, принимаемых Нацбанком и Минфином, и пирамиды ОВГЗ (облигации внутреннего госзайма. — Ред.), когда спекулянты получили возможность нажиться на украинских финансовых бумагах», — сказал эксперт.

Охрименко предположил, что станет с гривной после обвала на финансовых рынках © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

При этом если в январе 2019 года иностранные спекулянты приобрели ОВГЗ по хорошей процентной ставке на сумму 6,3 млрд гривен, то на январь 2020 года ценных госбумаг в руках спекулянтов было на 123 млрд гривен.

В феврале 2020-го сумма вложений превысила 126 млрд гривен, подчеркнул аналитик.