«Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения народному депутату от фракции «Европейская солидарность» Софии Федине, которую обвиняют в угрозе убийством президенту Украины Владимиру Зеленскому, в виде освобождения под личное обязательство», — говорится в сообщении.
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Ранее Госбюро расследований (ГБР) направило в Генпрокуратуру подозрение по статье «Угроза убийством в отношении президента Украины» Федине и волонтеру украинской армии Елене Биленькой (позывной Маруся Зверобой).
Причиной послужили их резкие высказывания относительно «физического устранения» Зеленского, которые они сделали во время совместного видео.