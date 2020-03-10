«Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения народному депутату от фракции «Европейская солидарность» Софии Федине, которую обвиняют в угрозе убийством президенту Украины Владимиру Зеленскому, в виде освобождения под личное обязательство», — говорится в сообщении

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Федина после угроз Зеленскому настаивает на личной встрече c президентом
Федина после угроз Зеленскому настаивает на личной встрече c президентом
© Скриншот эфира телеканала "Прямой"
Ранее Госбюро расследований (ГБР) направило в Генпрокуратуру подозрение по статье «Угроза убийством в отношении президента Украины» Федине и волонтеру украинской армии Елене Биленькой (позывной Маруся Зверобой).

Причиной послужили их резкие высказывания относительно «физического устранения» Зеленского, которые они сделали во время совместного видео.