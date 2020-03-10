Депутата Верховной Рады от фракции «Европейская солидарность» Софию Федину, которая обвиняется в угрозах президенту Владимиру Зеленскому, освободили под личное обязательство. Об этом 10 марта сообщает телеканал «Прямой»

«Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения народному депутату от фракции «Европейская солидарность» Софии Федине, которую обвиняют в угрозе убийством президенту Украины Владимиру Зеленскому, в виде освобождения под личное обязательство», — говорится в сообщении. Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру Федина после угроз Зеленскому настаивает на личной встрече c президентом © Скриншот эфира телеканала "Прямой" Елене Биленькой (позывной Маруся Зверобой). Причиной послужили их резкие высказывания относительно «физического устранения» Зеленского, которые они сделали во время совместного видео.