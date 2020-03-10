Украинский боец смешанного стиля (MMA) 28-летний Никита Крылов 9 марта на своей странице в Instagram обрадовался падению рубля, так как это увеличило его гонорар за предстоящий бой

Крылов вспомнил, что значительную часть жизни его доход зависел от цен на уголь.

«Теперь из-за цен на нефть за неделю до поединка мой гонорар в рублях вырос на 10 процентов за ночь», — написал боец.

В конце недели украинский спортсмен выступит на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Бразилии. Соперником Крылова станет бразилец Джонни Уолкер, который занимает 11-е место в рейтинге полутяжеловесов организации. Крылов располагается на 13-й строчке.

В связи с обвалом нефтяных котировок 9 марта курс рубля резко упал.